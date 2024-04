US-Kompromissvorschlag für Gaza-Deal

Kairo - Die USA wollen den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe laut Medienberichten mit einem neuen Kompromissvorschlag zum Erfolg verhelfen. Wie das "Wall Street Journal" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf arabische Vermittler berichtete, sieht der von CIA-Direktor William Burns in Kairo am Sonntagabend präsentierte Vorschlag vor, dass die Hamas im Zuge einer sechswöchigen Feuerpause 40 der mehr als 100 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freilässt.

EU-Klimawandeldiensts Copernicus: März der bisher wärmste

Reading - Zum zehnten Mal in Folge ist ein Monat im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahresmonaten am wärmsten ausgefallen. Auch der März war nach Daten des EU-Klimawandeldiensts Copernicus weltweit wärmer als jeder vorherige März seit Aufzeichnungsbeginn. Die von Copernicus genutzten Daten gehen zurück bis auf das Jahr 1950, teilweise sind auch frühere Daten verfügbar.

EU-Wahlkampfauftakt bei Parteitag der Wiener SPÖ

Wien - Am Samstag, den 20. April, geht in der Messe Wien ein rotes Großevent über die Bühne. Die Wiener SPÖ veranstaltet dort ihren Landesparteitag. Dieser fungiert aber auch zugleich als Auftakt für den EU-Wahlkampf. Entsprechend dicht ist das Programm. Geplant ist unter anderem ein Auftritt des SPE-Spitzenkandidaten Nicolas Schmit. Auf der Tagesordnung steht zudem die Wiederwahl von Bürgermeister Michael Ludwig zum Landesparteivorsitzenden.

Millionen sahen totale Sonnenfinsternis

New York/Washington - Millionen Menschen in Mexiko, den USA und Kanada haben am Montag eine totale Sonnenfinsternis erlebt. Ein solches Himmelsspektakel kommt vor, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde durchzieht und dabei die Sonne komplett verdeckt. Beginnend über dem Pazifik zog sich der Kernschatten über den Norden Mexikos, überquerte die USA von Texas Richtung Nordosten bis nach Maine, streifte den Südosten Kanadas und endete über dem Nordatlantik.

Wolf in Oberösterreich vor einer Schule

St. Georgen/Gusen - Nur acht Tage nachdem eine 13-Jährige am Ostersonntag beim Joggen im Mühlviertel auf zwei Wölfe gestoßen war, sorgte Montagmittag eine neuerliche Wolfssichtung vor einer Schule in Sankt Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) für Aufregung. Das Tier querte eine Straße, wie oberösterreichische Medien berichteten. Der Wolf rannte direkt vor einem Auto über die Fahrbahn, wie Schüler auf einem Video festhielten.

Schweizer Bundespräsidentin Amherd am Dienstag in Wien

Wien - Die neue Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd kommt am Dienstag zu ihrem Antrittsbesuch nach Wien. Amherd holt damit eine ursprünglich für Ende Jänner geplante Visite nach, die sie coronabedingt hatte absagen müssen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird seine Kollegin um 10.30 Uhr im Inneren Burghof mit militärischen Ehren begrüßen, für 12.00 Uhr ist ein Pressegespräch geplant. Bei den Gespräche dürften es um Ukraine und die EU-Annäherung der Schweiz gehen.

