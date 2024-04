US-Kompromissvorschlag für Gaza-Deal

Kairo - Die USA wollen den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe laut Medienberichten mit einem neuen Kompromissvorschlag zum Erfolg verhelfen. Wie das "Wall Street Journal" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf arabische Vermittler berichtete, sieht der von CIA-Direktor William Burns in Kairo am Sonntagabend präsentierte Vorschlag vor, dass die Hamas im Zuge einer sechswöchigen Feuerpause 40 der mehr als 100 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freilässt.

März wärmer als jeder vorherige

Reading - Zum zehnten Mal in Folge ist ein Monat im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahresmonaten am wärmsten ausgefallen. Auch der März war nach Daten des EU-Klimawandeldiensts Copernicus weltweit wärmer als jeder vorherige März seit Aufzeichnungsbeginn. Die von Copernicus genutzten Daten gehen zurück bis in das Jahr 1950, teilweise sind auch frühere Daten verfügbar. Die Lufttemperatur an der Erdoberfläche habe im März durchschnittlich 14,14 Grad betragen, wurde am Dienstag mitgeteilt.

Lawrow: Russland und China gemeinsam gegen den Westen

Peking - Moskau und Peking wollen sich laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow gemeinsam gegen die angebliche Hegemonialpolitik des Westens stemmen. "Und mehr als einmal haben unsere Führer, Präsident (Wladimir) Putin und Staatschef Xi Jinping, Russlands und Chinas Entschlossenheit betont, sich allen Versuchen zu widersetzen, die Bildung einer multipolaren Welt und die lang überfälligen Prozesse der Demokratisierung und Gerechtigkeit zu bremsen," sagte Lawrow am Dienstag in Peking.

EGMR verkündet richtungsweisende Klimaschutz-Urteile

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) urteilt am Dienstag (ab 10.30 Uhr) in drei separaten Fällen über die Verantwortung von Staaten angesichts der globalen Erwärmung. Die Straßburger Urteile könnten nach Ansicht von Experten ein Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel sein. Denn durch die Urteile könnten Regierungen zu einer ehrgeizigeren Klimapolitik gezwungen werden.

Schweizer Bundespräsidentin Amherd am Dienstag in Wien

Wien - Die neue Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd kommt am Dienstag zu ihrem Antrittsbesuch nach Wien. Amherd holt damit eine ursprünglich für Ende Jänner geplante Visite nach, die sie coronabedingt hatte absagen müssen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird seine Kollegin um 10.30 Uhr im Inneren Burghof mit militärischen Ehren begrüßen, für 12.00 Uhr ist ein Pressegespräch geplant. Bei den Gespräche dürften es um Ukraine und die EU-Annäherung der Schweiz gehen.

Hubert von Goisern erhält Amadeus für sein Lebenswerk

Wien - Hubert von Goisern erhält bei den Austrian Music Awards am 26. April im Wiener Volkstheater den Amadeus für sein Lebenswerk. Das gab IFPI Austria, Verband der Österreichischen Musikwirtschaft, bekannt. Der Musiker und Liedermacher wird "für sein vielfältiges Schaffen und seine Initiativen, die weit über das Musikalische hinausgehen, ausgezeichnet", hieß es in einer Aussendung.

Keine Verschiebung in Trumps Schweigegeld-Prozess

Washington/New York - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor Gericht eine Schlappe erlitten. Ein New Yorker Berufungsgericht lehnte am Montag Trumps Antrag ab, seinen für den 15. April terminierten Strafprozess wegen Schweigegeldzahlungen an eine Porno-Darstellerin zu verschieben. Trump hatte mit dem Antrag versucht, den Fall aus Manhattan heraus zu verlegen und damit den Prozess zu verzögern.

