Gegenseitiger Schlagabtausch beim Sicherheitsrat

Wien - Der Nationale Sicherheitsrat hat sich am Dienstagabend mit der Spionagecausa rund um den festgenommenen Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott beschäftigt. Vor Beginn der Sitzung des Gremiums übten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) scharfe Kritik an der FPÖ, diese wies dies zurück. Neue Erkenntnisse drangen danach nicht nach außen. Die SPÖ will nun die sogenannte DSN-Kontrollkommission einschalten, die NEOS signalisierten Zustimmung.

Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs gestorben

Edinburgh/London - Der britische Physik-Nobelpreisträger Peter Higgs ist tot. Der 94-Jährige starb am Montag in seinem Zuhause, wie die schottische Universität Edinburgh am Dienstag mitteilte. An der Hochschule hatte der Wissenschafter den Großteil seiner Karriere verbracht. Mit seiner Theorie zur Masse von Elementarteilchen wurde der Engländer weltberühmt.

Wichtige Hauptversammlungen bei Signa Prime und Development

Wien - Mittwochvormittag werden bei den außerordentlichen Hauptversammlungen von Signa Prime und Signa Development wichtige Entscheidungen für die insolventen Gesellschaften getroffen. So müssen nach den Gläubigern nun auch die Aktionäre den Sanierungsplänen und Treuhandlösungen der beiden Signa-Kerngesellschaften zustimmen. Lehnen die Aktionäre diese Pläne ab, droht den Unternehmen der Konkurs.

Experten und Rauch für Strukturreformen gegen Armut

Wien - In Österreich sind 1,3 Mio. Menschen bzw. 15 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet, 201.000 Menschen (2,3 Prozent) können sich keinen europäischen Mindestlebensstandard leisten. Besonders betroffen sind Alleinerziehende und kinderreiche Familien, zeigt der am Dienstag präsentierte Sozialbericht des Sozialministeriums. Seit 2018 haben sich die Zahlen kaum verändert. Experten fordern im Bericht Strukturmaßnahmen gegen Armut, Minister Johannes Rauch (Grüne) ebenfalls.

Elf Jahre Haft für 20-Jährige nach versuchtem Mord in Graz

Graz - Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag eine 20-Jährige wegen versuchten Mordes zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Sie soll zusammen mit einer Freundin im Februar 2023 drei Männer attackiert und verletzt haben. Beide wurden bereits vor einem Jahr verurteilt, doch ein Teil des Verfahrens musste wiederholt werden. Diesmal stand nur eine der beiden Frauen vor Gericht. Es wurde außerdem die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verfügt.

19-jähriger in Tirol von Lawine mitgerissen und getötet

Eben am Achensee - Ein 19-jähriger Deutscher ist Dienstagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) von einer Lawine mitgerissen und getötet worden. Der Mann war mit sechs Begleitern am Bärenkopf wandern gewesen, teilte die Polizei der APA mit. Die Gruppe wurde beim Abstieg von einer Gleitschneelawine überrascht. Der 19-Jährige wurde fast 300 Meter mitgerissen und komplett verschüttet. Eine zweite Person wurde nach 200 Metern vom Schnee freigegeben und verletzt.

Vier Tote und drei Vermisste nach Explosion bei Bologna

Bologna - Bei einer Explosion in einem Wasserkraftwerk am Suviana-See in den Apenninen bei Bologna sind vier Arbeiter ums Leben gekommen. Drei Personen werden vermisst, weitere fünf erlitten schwere Brandverletzungen. Drei Arbeiter seien unversehrt geblieben, teilten die Rettungseinheiten mit. Die Suche der Carabinieri und der Feuerwehr nach den Vermissten sei im Gange, berichteten italienische Medien am Dienstag.

Ramadan endet am Mittwoch

Riad - Überschattet vom Gaza-Krieg endet für Millionen Muslime weltweit der heilige Fastenmonat Ramadan. Saudi-Arabien, das mit Mekka und Medina die zwei heiligsten Stätten des Islam beheimatet, erklärte diesen Mittwoch zum Beginn von Eid al-Fitr, dem Fest des Fastenbrechens. Auch in vielen anderen Ländern wie Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei feiern Muslime an diesem Tag.

