Wirbel um Egisto Ott bei SPÖ-FPÖ-Ausschuss

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" hat mit Egisto Ott einen neuen Hauptakteur. Der mit Spionagevorwürfen konfrontierte ehemalige Verfassungsschützer war im Fokus der Befragung der früheren Leiterin des Extremismusreferats des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Sie mutmaßte außerdem über rechtsextreme Einflüsse im BVT. Die NEOS wollen Ott als Auskunftsperson laden.

Brisante Funde bei Hausdurchsuchungen bei Ex-BVT-Mann Ott

Wien - Bei den Hausdurchsuchungen, die Ende März an der Kärntner sowie an der Wiener Adresse des Spionage-Verdächtigen Ex-BVT-Mitarbeiters Egisto Ott durchgeführt wurden, ist brisantes Beweismaterial sichergestellt worden. Es wurden zwei SINA-Laptops gefunden, auf denen sich womöglich hochsensible Daten befinden. Was Ott mit diesen Geräten vor hatte und wie er in ihren Besitz gelangt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Söhne und Enkel von Hamas-Chef bei Angriff Israels getötet

Gaza - Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind am Mittwoch nach Hamas-Angaben drei Söhne und drei Enkelkinder des Hamas-Auslandschefs Ismail Haniyeh getötet worden. Hamas-Kreise in Beirut bestätigten einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Shihab. Sie seien in einem Fahrzeug in dem Flüchtlingslager Al-Schati im Nordteil des Küstenstreifens getroffen worden. Der Hamas-Chef begrüßte einem Medienbericht zufolge den Tod seiner engen Angehörigen.

Schweiz lädt zu Ukraine-Friedenskonferenz im Juni

Wien/Hamburg - Die Schweiz wird voraussichtlich am 15. Juni die Friedenskonferenz der Ukraine ausrichten. "Es gibt derzeit genügend internationale Unterstützung für eine hochrangige Konferenz zur Einleitung des Friedensprozesses", teilte die Regierung in Bern am Mittwoch mit. Sie kommt damit einem Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach. Allerdings hat Russland erklärt, nicht an dem zweitägigen Treffen auf dem Bürgenstock vor den Toren Luzerns teilnehmen zu wollen.

Tote und Verletzte nach russischem Beschuss in Ostukraine

Odessa/Brüssel - Durch russischen Beschuss sind im ostukrainischen Gebiet Charkiw mindestens drei Zivilisten getötet worden. Zwei weitere Personen seien in dem Dorf Lypzi verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Oleh Synjehubow am Mittwoch bei Telegram mit. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg drängte die Verbündeten unterdessen zur Lieferung weiterer Luftabwehrsysteme an die Ukraine.

Muslime weltweit feiern Ende des Ramadan

Riad - Muslime weltweit haben am Mittwoch den ersten Festtag zum Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo beteten Tausende Menschen in den Moscheen und zum Teil auch im Freien. In Riad in Saudi-Arabien versammelten sich Gläubige trotz Regenwetters im Freien zum gemeinsamen Gebet. In der irakischen Hauptstadt Bagdad pilgerten die Menschen teilweise zu heiligen Schreinen.

Neue Eigentümer wollen viele Galeria-Filialen erhalten

Essen/Wien - Die neuen Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof wollen nach eigenem Bekunden möglichst viele der 92 Filialen der letzten großen Warenhauskette in Deutschland erhalten. Bernd Beetz, der zusammen mit dem kanadischen Handelsunternehmer Richard Baker den Zuschlag für die Signa-Tochter erhalten hatte, bereitete die Belegschaft aber auf weitere Einschnitte vor.

Indien: Fünf Menschen sterben bei Rettungsversuch von Katze

Neu-Delhi - In Indien sind beim Versuch, eine Katze aus einer Mistgrube zu retten, fünf Menschen ums Leben gekommen. So sei erst ein Mann in die Brühe gestiegen, um das verunglückte Tier zu retten, sagte ein Polizeimitarbeiter der örtlichen Nachrichtenagentur PTI am Mittwoch. Er sei aber in den Tierfäkalien stecken geblieben. Dann seien fünf weitere Personen nacheinander heruntergestiegen und ebenfalls nicht herausgekommen und ertrunken. Nur ein Helfer habe lebend gerettet werden können.

Wiener Börse schließt wegen BAWAG-Dividendenabschlag leichter

Wien - Die Wiener Börse hat das Geschäft am Mittwoch klar in der Verlustzone beendet. Den ATX belasteten am Berichtstag unerwartet hoch ausgefallene US-Inflationszahlen sowie ein Dividendenabschlag bei den BAWAG-Aktien. So stand der Leitindex zum Sitzungsende 0,58 Prozent tiefer bei 3.565,22 Punkten. Der ATX Total Return, der auch Dividendenausschüttungen miteinbezieht, erreichte hingegen einen Aufschlag von 0,16 Prozent.

