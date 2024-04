Selenskyj beklagt fehlende Unterstützung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einmal mehr die aus seiner Sicht mangelnde militärische Unterstützung des Westens im Abwehrkampf seines Landes gegen die russischen Invasionstruppen beklagt. "Leider verlangsamt sich ein Teil der Unterstützung, und wir müssen alles tun, was wir können, um unsere eigenen Fähigkeiten zu verbessern", sagte er am Freitag bei einem Treffen lokaler und regionaler Gebietskörperschaften in Tscherniwzi in der Westukraine.

Österreicher zum Verlassen des Iran aufgerufen

Wien - Das Außenministerium ruft alle Österreicherinnen und Österreicher zum Verlassen des Iran auf. Dies wurde in den am heutigen Freitag aktualisierten Reisehinweisen bekräftigt. "Vor Reisen in den Iran wird gewarnt. Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert, den Iran zu verlassen", hieß es wörtlich. "Insbesondere in den kommenden Tagen ist aufgrund der aktuell angespannten Lage in der Region von einer erhöhten Gefährdung auszugehen."

Gewessler legt Gesetz zur Gas-Diversifizierung vor

Wien - Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat ihr Mitte Februar angekündigtes Gesetzespaket rund um die Diversifizierungsverpflichtung für Gasversorger an den Regierungspartner ÖVP geschickt. Das berichtete zuerst der "Kurier" (Samstagsausgabe) und wurde vom Ministerium am Freitagabend auf APA-Anfrage bestätigt. Mit den Gesetzesänderungen soll der Russland-Anteil an den heimischen Gasimporten von zuletzt rund 90 Prozent auf 0 Prozent im Gaswirtschaftsjahr 2027/28 sinken.

Modeschöpfer Roberto Cavalli mit 83 Jahren gestorben

Rom - Der italienische Modeschöpfer und Unternehmer Roberto Cavalli ist tot. Cavalli sei am Freitag in seinem Haus in Florenz im Alter von 83 Jahren gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Nachdem er schon seit längerem gebrechlich gewesen sei, habe sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Der Modeschöpfer war seit 1980 mit der Vorarlbergerin Eva Maria Düringer verheiratet, mit der er drei Kinder hatte.

Cheftreffen zur EU-Zukunft: Nehammer fordert Kurskorrektur

Wien - In Wien hat am Freitagabend eines von mehreren Gipfeltreffen zu den Prioritäten der EU für die kommenden fünf Jahre stattgefunden. Staats- und Regierungschefs aus vier Mitgliedsstaaten sowie der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sind auf Einladung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in die Bundeshauptstadt gekommen. Nehammer forderte auf X, ehemals Twitter, "eine Kurskorrektur, um den Wohlstand zu erhalten".

Ein Toter bei Seilbahnunglück in der Südtürkei

Istanbul - Bei einem Seilbahnunglück in der südtürkischen Stadt Antalya ist ein Mensch ums Leben gekommen, zehn weitere wurden verletzt. Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca schrieb am späten Freitagabend auf der Plattform X (vormals Twitter), eine Kabine der Tünektepe-Seilbahn sei abgestürzt. In den anderen 29 Seilbahnkabinen seien 184 Menschen eingeschlossen, 30 von ihnen seien mittlerweile gerettet worden.

