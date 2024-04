Sorge vor Flächenbrand nach Irans Großangriff auf Israel

Jerusalem/Teheran - Der erste direkte Angriff des Irans auf Israel bringt die beiden Erzfeinde an den Rand eines Krieges. Die iranische Armee griff am Samstag israelische Ziele mit rund 300 Raketen und Drohnen an. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab. Israel hatte Unterstützung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Jordaniens. Das israelische Kriegskabinett wollte am Sonntag über das weitere Vorgehen beraten.

Scharfe internationale Kritik an Irans Angriff auf Israel

Washington/Jerusalem/Teheran - Der iranische Angriff auf Israel in der Nacht auf Sonntag hat international Empörung und Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost ausgelöst. Scharfe Kritik am Vorgehen des Iran kam etwa von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der EU sowie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP). US-Präsident Joe Biden sicherte Israel die Unterstützung der USA zu.

Ermittlungen in Tirol wegen versuchten Mordes an 24-Jähriger

Telfs - In Tirol steht seit der Nacht auf Sonntag ein 31 Jahre alter türkischer Staatsbürger im Zentrum von Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Der Mann soll nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw eine 24 Jahre Einheimische an einer Tankstelle in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) angefahren und schwer verletzt haben. Bei der Verletzten handelt es sich um eine Freundin seiner Ex-Freundin, die mit anderen einen Streit schlichten wollte.

Handyfotos mit NS-Bezug bei Ex-FPÖ-Mandatar Jenewein

Wien - Im Zusammenhang mit der Spionageaffäre um Egisto Ott und dem U-Ausschuss zu "rot-blauem Machtmissbrauch" dringen weitere Ermittlungsdetails an die Öffentlichkeit. Wie die "Krone" am Sonntag berichtete, sollen 2021 bei der Hausdurchsuchung bei Hans-Jörg Jenewein, dem aus der FPÖ ausgetretenen ehemaligen Nationalratsabgeordneten und FPÖ-Fraktionsvorsitzenden im BVT-Untersuchungsausschuss, ein Schlagring, Munitionsteile und Handyfotos mit NS-Bezug sichergestellt worden seien.

Russland und Kasachstan ringen weiter mit Hochwasser

Orenburg - Das ungewöhnlich starke Frühjahrshochwasser richtet in Teilen Russlands und Kasachstans weiter große Zerstörungen an. Der Fluss Tobol im Süden Sibiriens stieg am Sonntag rasch an und drohte Teile der Gebietshauptstadt Kurgan mit 330.000 Einwohnern zu überfluten. "Das Wasser dringt in die Stadt ein", schrieb Gebietsgouverneur Wadim Schumkow auf seinem Telegram-Kanal. Flussaufwärts standen bereits viele Dörfer unter Wasser.

Grüne Schilling will "500.000 Stimmen für den Klimaschutz"

Wien - Lena Schilling, Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen bei der EU-Wahl, peilt am 9. Juni "500.000 Stimmen für den Klimaschutz" an. In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag kritisierte sie die ÖVP als Bremser in vielen wichtigen Bereichen und verteidigte die weitgehende Ablehnung der Grünen gegenüber dem EU-Migrationspakt. Als Schwerpunkte nannte sie den Ausstieg aus fossiler Energie, Mobilitätswende und Klimawandelanpassung bei gleichzeitiger sozialer Gerechtigkeit.

FPÖ kritisiert ÖVP nach Anschlag auf "unzensuriert.at"

Wien - Die FPÖ beklagt, dass es in der Nacht auf Samstag zu einem Brandanschlag auf die ehemalige Redaktion von "unzensuriert.at" gekommen sei, und stellte in einer Aussendung am Sonntag einen Zusammenhang mit Aktivitäten der ÖVP im U-Ausschusses zum "rot-blauen Machtmissbrauch" her. Bei der Polizei wurde auf Anfrage der APA ein Einsatz in Wien-Josefstadt bestätigt, es sei eine versuchte Brandstiftung gegen Unbekannt angezeigt worden.

