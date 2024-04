Sorge vor Flächenbrand nach Irans Großangriff auf Israel

Jerusalem/Teheran - Der erste direkte Angriff des Irans auf Israel bringt die beiden Erzfeinde an den Rand eines Krieges. Die iranische Armee griff am Samstag israelische Ziele mit rund 300 Raketen und Drohnen an. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab. Israel hatte Unterstützung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Jordaniens. Das israelische Kriegskabinett wollte am Sonntag über das weitere Vorgehen beraten.

Nach Iran-Angriff für Schallenberg rote Linie überschritten

Wien/Jerusalem/Teheran - Nach der Attacke des Iran auf Israel ist für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) eine "rote Linie" überschritten. Der Angriff sei "vollkommen inakzeptabel, unverantwortlich" und werde "auf das Schärfste" verurteilt, sagte Schallenberg am Sonntag im Außenministerium in Wien. Die Situation drohe "vollends außer Kontrolle" zu geraten, sagte der Minister bei einem kurzfristig einberufenen Pressetermin. Er forderte den Iran auf, alle diesbezüglichen Aktionen einzustellen.

Scharfe internationale Kritik an Irans Angriff auf Israel

Washington/Jerusalem/Teheran - Der iranische Angriff auf Israel in der Nacht auf Sonntag hat international Empörung und Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost ausgelöst. Scharfe Kritik am Vorgehen des Iran kam etwa von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der EU sowie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP). US-Präsident Joe Biden sicherte Israel die Unterstützung der USA zu.

Auszählung bei Innsbruck-Wahl hat begonnen

Innsbruck - Bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am Sonntag haben die Wahllokale um 16.00 Uhr geschlossen. Anschließend wurde in den 43 Sprengeln mit der Auszählung begonnen und es begann das bange Warten auf das vorläufige Endergebnis. Dieses sollte zwischen 18.00 und 19.00 Uhr vorliegen. In dem Ergebnis bereits enthalten sind dann die Briefwahl- bzw. Wahlkartenstimmen.

Ermittlungen in Tirol wegen versuchten Mordes an 24-Jähriger

Telfs - In Tirol steht seit der Nacht auf Sonntag ein 31 Jahre alter türkischer Staatsbürger im Zentrum von Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Der Mann soll nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw eine 24 Jahre Einheimische an einer Tankstelle in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) angefahren und schwer verletzt haben. Bei der Verletzten handelt es sich um eine Freundin seiner Ex-Freundin, die mit anderen einen Streit schlichten wollte.

Viele spürten am Sonntag Erdbeben nahe Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Im Raum Wiener Neustadt hat sich am späten Sonntagnachmittag ein Erdbeben der Stärke 3,3 ereignet. Es sei im Epizentrum stark verspürt worden, teilte GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) mit. Gläser hätten um 17.14 Uhr geklirrt, zudem sei von einem Grollen des Untergrundes berichtet worden. Vereinzelt könnten bei anfälligen Gebäuden Haarrissen im Verputz aufgetreten sein, so GeoSphere Austria.

Dutzende Tote durch Regen und Überschwemmungen in Tansania

Daressalam - In Tansania sind durch starke Regenfälle und Überschwemmungen seit Anfang des Monats mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen. "Vom 1. April bis zum 14. April 2024 gab es 58 Todesfälle durch starke Regenfälle, die zu Überschwemmungen geführt haben", sagte Regierungssprecher Mobhare Matinyi am Sonntag vor Journalisten. Demnach ist die Küstenregion des ostafrikanischen Landes mit am stärksten von den Überschwemmungen betroffen. Dort seien elf Menschen ums Leben gekommen.

