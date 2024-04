"Mitte-Links"-Rutsch mit Willi/Anzengruber-Sieg

Innsbruck - Innsbruck hat einen "Mitte-Links"-Rutsch erlebt. Grünen-Amtsinhaber Georg Willi fuhr bei der Gemeinderatswahl einen in dieser Form nicht erwarteten Sieg ein: Er landete in der Direktwahl mit 22,89 Prozent an erster Stelle. Paukenschlag zudem: Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) schaffte es mit 19,37 Prozent als Zweiter ebenfalls in die Stichwahl am 28. April. Koalitionsmäßig winkt wohl ein Bündnis links der Mitte.

Erster Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Trump startet

New York - Mit Donald Trump sitzt ab Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein früherer US-Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank. In dem Verfahren in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar ist der 77-Jährige unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Am Montag soll vor dem Gericht in New York die Auswahl der Geschworenen beginnen.

Moskau und Teheran warnen vor weiteren Provokationen

Washington/Jerusalem - Wenige Stunden nach dem iranischen Angriff auf Israel und vor einer drohenden Reaktion des israelischen Militärs haben die Außenminister Russlands und des Irans vor "neuen gefährlichen Provokationen" gewarnt. Diese könnten nach Meinung des russischen Außenministers Sergej Lawrow und seines iranischen Kollegen Hossein Amir-Abdollahian zu verstärkten Spannungen in Nahost führen. Aus Washington hieß es, es nicht auf eine Eskalation der Situation im Nahen Osten anzulegen.

Nach Iran-Angriff für Schallenberg rote Linie überschritten

Wien/Jerusalem/Teheran - Nach der Attacke des Iran auf Israel ist für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) eine "rote Linie" überschritten. Der Angriff sei "vollkommen inakzeptabel, unverantwortlich" und werde "auf das Schärfste" verurteilt, sagte Schallenberg am Sonntag im Außenministerium in Wien. Die Situation drohe "vollends außer Kontrolle" zu geraten, sagte der Minister bei einem kurzfristig einberufenen Pressetermin. Er forderte den Iran auf, alle diesbezüglichen Aktionen einzustellen.

Leverkusen fixiert ersten Meistertitel mit 5:0 gegen Bremen

Darmstadt - Das lange Warten von Bayer Leverkusen hat ein Ende: Die Werkself machte am Sonntagabend mit einem 5:0-Heimsieg gegen Werder Bremen vorzeitig den ersten Meistertitel in der deutschen Fußball-Bundesliga perfekt. Damit gibt es nach elf Titelgewinnen in Folge von Bayern München wieder einmal einen anderen Champion. Die Münchner haben wie auch der drittplatzierte VfB Stuttgart fünf Runden vor Schluss einen Rückstand von 16 Punkten auf Rang eins, 15 Zähler sind noch zu holen.

Pariser Konferenz sucht Perspektive für Sudan

Paris - Ein Jahr nach Beginn des Konflikts im Sudan organisieren Frankreich und Deutschland am Montag in Paris (9.00 Uhr) mit weiteren Partnern eine Hilfskonferenz für das umkämpfte Land im Nordosten Afrikas. Neben der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock und ihrem französischen Amtskollegen St�phane S�journ� ist auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei dem Treffen dabei. Für Österreich nimmt ein Vertreter des Außenministerium an der Konferenz teil.

Situative Winterreifenpflicht endet

Wien - Die situative Winterreifenpflicht endet am Montag. Allerdings empfiehlt der ÖAMTC, den Reifenwechsel aber nicht nur vom Datum, sondern auch von der aktuellen Wetterlage abhängig zu machen. Der April sei für seine plötzlichen Wetterumschwünge bekannt. Erst wenn es tatsächlich über einen längeren Zeitraum wärmer ist, ist der Wechsel aus Sicherheitsgründen angebracht.

Viele spürten am Sonntag Erdbeben nahe Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Im Raum Wiener Neustadt hat sich am späten Sonntagnachmittag ein Erdbeben der Stärke 3,3 ereignet. Es sei im Epizentrum stark verspürt worden, teilte GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) mit. Gläser hätten um 17.14 Uhr geklirrt, zudem sei von einem Grollen des Untergrundes berichtet worden. Vereinzelt könnten bei anfälligen Gebäuden Haarrissen im Verputz aufgetreten sein, so GeoSphere Austria.

