AUA-KV - Gewerkschaftsmitglieder haben Angebot abgelehnt

Wien/Schwechat - Bei der AUA haben sich die Fronten zwischen der Gewerkschaft vida und dem Management weiter verhärtet. Die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder des Bordpersonals haben das KV-Angebot zu 90 Prozent abgelehnt. Die Wahlbeteiligung lag bei 88 Prozent. Es sind rund 60 Prozent des Bordpersonals bei der Gewerkschaft. Passagiere müssen sich wohl auf weitere Flugausfälle einstellen. Bereits im Vorfeld hatte vida Streiks in Aussicht gestellt, sollte das Offert abgelehnt werden.

EU plant nach iranischem Angriff auf Israel neue Sanktionen

Brüssel - Der Iran muss nach seinem Raketen- und Drohnenangriff gegen Israel mit neuen EU-Sanktionen rechnen. EU-Chefdiplomat Josep Borrell teilte Dienstagabend nach einer Videoschaltung der Außenminister der Mitgliedstaaten laut dpa mit, er werde sein Team um Vorbereitungen für weitere Strafmaßnahmen bitten. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte im Vorfeld gegenüber dem ORF, er erwarte sich eine klare Mehrheit für Sanktionen.

Selenskyj will NATO-Ukraine-Rat anrufen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den NATO-Ukraine-Rat für eine bessere Verteidigung des Luftraums seines Landes nach israelischem Vorbild einberufen. Die Ukraine werde dabei den Antrag auf Lieferung von Flugabwehrsystemen und Raketen stellen, sagte Dienstagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Auch die Menschen in der Ukraine hätten einen Anspruch auf Schutz vor Terror, sagte Selenskyj mit Blick auf die erfolgreiche Luftverteidigung in Israel.

Tausende Georgier protestieren erneut gegen geplantes Gesetz

Tiflis - Tausende proeuropäische Demonstranten haben in der Südkaukasusrepublik Georgien den zweiten Tag hintereinander gegen ein geplantes Gesetz zur Kontrolle von Einflussnahme aus dem Ausland protestiert. In der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) kam es am Dienstag vor dem Parlament, wo der Gesetzentwurf in erster von drei Lesungen debattiert wurde, teils zu Rangeleien zwischen Protestierenden und der Polizei. Sicherheitskräfte hätten Pfefferspray eingesetzt, berichteten Medien.

Vater ortet in Hundebox-Fall im Waldviertel Behördenfehler

St. Pölten/Krems - Der Vater jenes Kindes, das von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, ortet Behördenfehler. Er habe zu spät von den Vorfällen und vom Zustand seines Sohnes erfahren, kritisierte der Mann am Dienstag im Interview mit ORF NÖ. Von Problemen war der Vater dem Bericht zufolge erstmals sechs Tage, bevor der damals Zwölfjährige in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gebracht wurde, durch die Schule informiert worden.

Drei Schüler nach Chemie-Experiment in NÖ im Krankenhaus

Payerbach - Nach einem Chemie-Experiment in der Neuen Mittelschule in Payerbach (Bezirk Neunkirchen) sind am Dienstag drei Personen ins Spital transportiert worden. Nach Angaben von Andreas Zenker, Sprecher des Roten Kreuzes Niederösterreich, waren 55 Menschen - vorrangig Schüler - mit Dämpfen in Kontakt gekommen. Geklagt worden sei über Übelkeit, Schwindel und Atemwegsreizungen. Laut Polizei dürfte Alkohol mit Carbonsäuren gemischt worden sein.

Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto in Kärnten

Dellach/Gailtal - Vier Personen sind am Dienstag bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rettungsauto in Dellach im Gailtal (Bezirk Hermagor) verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Mann war gegen Mittag auf der B111 in einer Rechtskurve zu weit nach links gekommen und frontal gegen das Rettungsfahrzeug geprallt. Er selbst, die beiden Rettungssanitäter und eine 80-jährige Patientin wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Zwei Bundesheersoldaten bei Übung in Kärnten verletzt

Völkermarkt - Zwei Bundesheersoldaten sind am Dienstag bei einem Unfall im Rahmen einer Übung im Bezirk Völkermarkt verletzt worden. Eine Holzstiege war unter den Männern, 57 und 19 Jahre alt, zusammengebrochen. Die Verletzten wurden von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

