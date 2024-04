Einigung auf neuen Kollektivvertrag für AUA-Bordpersonal

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines (AUA) droht vorerst kein neuer Streik mehr. Management und Gewerkschaft haben sich am Donnerstag nach mehr als 20 Verhandlungsrunden auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) bis 2026 für die rund 1.000 Pilotinnen und Piloten und die 2.500 Flugbegleiter geeinigt, wie die Lufthansa-Tochter am Abend mitteilte. Ein Streik sowie mehrere Betriebsversammlungen hatten im Frühjahr zu Hunderten Flugausfällen geführt und einen Millionenschaden verursacht.

Kleinparteien können noch bis Freitag Unterschriften sammeln

Wien - Am Freitag endet für potenzielle Kandidaten für die EU-Wahl die Frist, ihre Wahlvorschläge einzureichen. Alle Parteien, die nicht auf Abgeordnete zurückgreifen können, müssen bis 17 Uhr die nötigen 2.600 Unterstützungserklärungen bei der Bundeswahlbehörde abliefern, um beim Urnengang am 9. Juni auf dem Stimmzettel zu stehen. Gesammelt haben etwa die KPÖ, die Liste VOLT Europe, das Bündnis "Öxit EU-Austritt für Österreich" oder die "EU-Austrittspartei".

New Yorker Gericht hob Urteil gegen Harvey Weinstein auf

New York/Hollywood - Der Oberste Gerichtshof von New York hat das Vergewaltigungs-Urteil gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet. Zur Begründung verwiesen die Richter am Donnerstag auf Verfahrensfehler während des Prozesses. Weinstein war 2020 in New York wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Supreme Court prüft Trumps Immunität gegen Strafverfolgung

Washington - Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump und die Frage, wo der Rechtsstaat seine Grenzen findet: Das Oberste Gericht der USA beschäftigt sich seit heute, Donnerstag, damit, ob der 77-Jährige für seine Handlungen im Amt Schutz vor Strafverfolgung genießt. Mit einem Urteil wird erst in paar Wochen gerechnet, zum ersten Schlagabtausch kam es aber gleich am ersten Tag.

Putin will im Mai nach China reisen

St. Petersburg/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen baldigen Besuch in China angekündigt. "Ich habe eine Visite im Mai geplant", sagte der Kremlchef bei einem Auftritt vor dem russischen Unternehmer- und Industriellenverband RSPP am Donnerstag. Er nannte kein genaues Datum. Die Feierlichkeiten zur Einführung in seine fünfte Amtszeit als Präsident sind für den 7. Mai geplant, daher könnte es die erste Auslandsreise seiner neuen Amtsperiode sein.

Amadeus Awards werden zum 24. Mal verliehen

Wien - Zum 24. Mal werden Freitagabend die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. Dafür versammelt sich die heimische Popszene im Wiener Volkstheater, wo die von Nina Hochrainer und Philipp Hansa moderierte Gala über die Bühne gehen wird. Großer Favorit ist Rapper Bibiza, der auf nicht weniger als fünf Trophäen hoffen darf. Fix ist bereits, dass Hubert von Goisern den Lebenswerkpreis in Empfang nehmen darf.

Venedig-Touristen bezahlen erstmals Eintritt

Venedig - In Venedig ist am Donnerstag erstmals eine Tagesgebühr für Touristen eingehoben worden. Die Sonderabgabe von fünf Euro müssen alle Besuchenden zahlen, die zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr in die Lagunenstadt wollen. Dafür müssen sie im Vorfeld im Internet einen QR-Code erwerben, der an den wichtigsten Zugangspunkten zur Stadt kontrolliert wird. 113.000 Personen haben sich bis Donnerstag in der Stadt angemeldet, 15.700 das Fünf-Euro-Ticket bezahlt, teilte die Gemeinde mit.

