Gespräche über Gaza-Krieg gehen in Saudi-Arabien weiter

Gaza/Wien - Mit Spitzendiplomatie in Riad und parallelen Gesprächen in Kairo haben Vermittler einen neuen Anlauf gestartet, um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg auszuhandeln und eine große Offensive Israels auf die Stadt Rafah abzuwenden. Vor der Hamas lag nach Worten des britischen Außenministers David Cameron am Montag ein Vorschlag über eine 40 Tage lange Feuerpause.

Inserate: Ermittlungen gegen Strache, Fellner und Kickl

Wien - Die WKStA ermittelt seit Mitte April wegen des Verdachts der Inseratenkorruption gegen den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und die früheren blauen Minister Herbert Kickl, Norbert Hofer, Mario Kunasek und Beate Hartinger-Klein. Auch der damalige Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich, Wolfgang Fellner, wird als Verdächtiger geführt. Das geht aus der APA vorliegenden Dokumenten hervor. Die WKStA hat die Ermittlungen per Aussendung bestätigt.

Asfinag mit gebremsten Gewinnen

Wien - In den Jahren der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und im Nahen Osten und der hohen Inflation sind die Gewinne der staatlichen Autobahnholding Asfinag kontinuierlich zurückgegangen. 2023 sank der Jahresüberschuss gegenüber 2022 von 851 auf 844 Mio. Euro, 2019 waren noch 864 Mio. Euro eingefahren worden. Da die Mauterhöhung 2024 entfällt, wird mit einem weiteren Gewinnrückgang um 100 Mio. Euro gerechnet, wie es am Montag auf der Bilanzpressekonferenz hieß.

Aktive Suche nach Kind in Deutschland wird Dienstag gestoppt

Bremervörde - Gut eine Woche nach dem Verschwinden des sechs Jahre alten Arian aus Bremervörde im Norden Niedersachsens stellen die Ermittler die aktive Suche ab Dienstag ein. "Wir werden ab morgen hier nicht mehr vor Ort sein", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagabend. Eine Ermittlungsgruppe werde aber weiter an dem Fall dranbleiben. Seit dem 22. April hatten Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige nach dem autistischen Buben gesucht.

Nach Islamisten-Demo in Hamburg Aufarbeitung gefordert

Hamburg/Berlin - Eine von Islamisten organisierte Demonstration mit über 1.000 Teilnehmern in Hamburg hat weit über den Stadtstaat hinaus für Empörung gesorgt. Zugleich wurden Forderungen nach einem Verbot der Gruppierung Muslim Interaktiv laut. Der Hamburger Polizeipräsident Falk Schnabel verteidigte am Montag dennoch die Entscheidung der Versammlungsbehörde, die Kundgebung im Stadtteil St. Georg am Samstag zuzulassen. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz schloss Konsequenzen nicht aus.

Klimaplan: EU forderte Österreich erneut zur Vorlage auf

Brüssel - Die Europäische Kommission hat Österreich am Montag in Brüssel zum wiederholten Mal zur Vorlage seines Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) aufgefordert. Die Brüsseler Behörde eröffnete im Dezember 2023 ein Vertragsverletzungsverfahren, weil Österreich seinen NEKP-Entwurf nicht fristgerecht nach Brüssel gesandt hatte. Die EU-Kommission betonte am Montag, Österreich sei mittlerweile das einzige Land, das seinen Entwurf noch nicht übermittelt habe.

NATO-Chef stellt Kiew mehr Waffenlieferungen in Aussicht

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat mehr Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Die Mitglieder des Militärbündnisses hätten nicht geliefert, was sie in den vergangenen Monaten versprochen hätten, sagte Stoltenberg am Montag bei einem Überraschungsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zugleich dämpfte Stoltenberg Hoffnungen der Ukraine auf eine baldige Einladung zur Mitgliedschaft im westlichen Verteidigungsbündnis.

Klimafitte Bäume zum Aufforsten von Schadflächen werden rar

Wien - Borkenkäfer und Dürren ließen in Mitteleuropa jüngst Bäume auf tausenden Hektar absterben, erklären österreichische und deutsche Wissenschafter. Sie untersuchten die Eignung von 69 heimischen Baumarten zum Aufforsten der Schadflächen. Dabei zeigte sich, dass es gebietsweise kaum Baumarten gibt, die flexibel genug sind, den voranschreitenden Klimawandel bis zum Ende des Jahrhunderts zu überstehen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift "Nature Ecology and Evolution" erschienen.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich zu Wochenbeginn um 0,45 Prozent und schloss bei 3.564,38 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich uneinheitlich und nur wenig verändert. Aktien der BAWAG gaben nach Zahlenvorlage um 2,6 Prozent nach. Die Großbank hat im ersten Quartal 2024 um ein Fünftel mehr Gewinn erzielt. Datenseitig rücken zu Wochenbeginn Inflationszahlen aus Deutschland in den Fokus, konnten die Märkte aber nicht merklich bewegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red