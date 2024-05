Babler warnte beim Maiaufmarsch vor Arbeitszeitverlängerung

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat bei der Maikundgebung der SPÖ in Wien Vorschläge zu einer Arbeitszeitverlängerung harsch kritisiert. Dies sei eine "Verrücktheit", befand er in seiner Rede. "Was kommt als nächstes, die Prügelstrafe wieder einführen?" Damit gehe man zurück in ein anderes Jahrhundert. "Wir wollen aufbrechen in eine neue Zeit, wir beschäftigen uns nicht mit diesen Schwachsinnigkeiten", sagte er. Nötig sei vielmehr eine Arbeitszeitverkürzung.

Republik erhebt Rechtsmittel gegen Signa-Sanierungsplan

Wien - Der Treuhandsanierungsplan der Signa Development schien nach der Zustimmung der Gläubiger Mitte März und der Bestätigung durch das Handelsgericht Wien in trockenen Tüchern. Nun aber legt die Republik Österreich Rekurs ein, die Finanzprokuratur erhebt also Rechtsmittel gegen die Bestätigung des Handelsgerichts. Das berichtete "Die Presse" am Dienstagabend online. Der Abwicklungsprozesse könne sich dadurch um Monate verschieben, auch der Konkurs drohe, so die Zeitung.

Trump nannte Pläne für angestrebte zweite Amtszeit

Washington - Massenabschiebungen, Druck auf die NATO-Verbündeten: Rund ein halbes Jahr vor den US-Wahlen hat Ex-Präsident Donald Trump in einem ausführlichen Interview seine Vorhaben für den Fall seiner Rückkehr ins Amt umrissen. In dem am Dienstag veröffentlichten Gespräch mit dem US-Magazin "Time" stellte Trump auch eine juristische Verfolgung des derzeitigen Präsidenten Joe Biden in Aussicht. Trump sieht sich selber mit vier strafrechtlichen Anklagen konfrontiert.

Polizei geht gegen Pro-Palästina-Proteste an US-Uni vor

New York/Los Angeles - Ein Großaufgebot der New Yorker Polizei hat nach der Eskalation pro-palästinensischer Proteste an der Elite-Universität Columbia ein von Studierenden besetztes Hochschulgebäude geräumt. Am Dienstagabend (Ortszeit) strömten hunderte Polizisten auf den Campus im Norden Manhattans. Die Beamten drangen in die besetzte Hamilton Hall ein und nahmen mehrere Demonstranten fest. Laut dem US-Sender NBC wurden etwa 100 von ihnen in Gewahrsam genommen.

London schickt ersten Asylsuchenden freiwillig nach Ruanda

London - Großbritannien hat einem Medienbericht zufolge den ersten abgelehnten Asylbewerber im Rahmen eines freiwilligen Programms nach Ruanda abgeschoben. Der namentlich nicht genannte Mann sei am Montag aus dem Land geflogen worden, berichtete die Zeitung "The Sun" am Dienstag. Das freiwillige Programm unterscheidet sich von dem umstrittenen Zwangsabschiebeplan, den der konservative Premierminister Rishi Sunak vergangene Woche nach langem Streit im Parlament durchgesetzt hatte.

Über 60 Festnahmen bei Anti-Regierungs-Protesten in Georgien

Tiflis/Brüssel - Die Polizei im EU-Kandidatenland Georgien hat 63 Teilnehmer an Massenprotesten gegen die Regierung festgenommen. Das sagte Vize-Innenminister Alexander Darachwelidse am Mittwoch in Tiflis. In der Nacht waren die Sicherheitskräfte mit Tränengas, Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen die Zehntausende Menschen zählende Menge vorgegangen. Deren Protest richtet sich seit Wochen gegen Pläne, den angeblichen ausländischen Einfluss auf die Zivilgesellschaft zu unterbinden.

Mann bei Streit vor Linzer Lokal lebensgefährlich verletzt

Linz - Bei einem Streit vor einem Linzer Innenstadt-Lokal am 1. Mai gegen 4.00 Uhr soll ein 21-Jähriger einem 34-Jährigen in den Bauch gestochen haben. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Kepler Uniklinikum. Der 21-Jährige flüchtete, wurde aber wenig später von einer Polizeistreife festgenommen. Die Tatwaffe, ein 20 Zentimeter langes Messer, wurde sichergestellt, der Verdächtige ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, so die ersten Infos der Polizei.

Skitourengeher nach Lawinenabgang beim Schareck verletzt

Bad Gastein - Im Bereich des Schareck bei Bad Gastein (Bezirk St. Johann im Pongau) ist am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Skitourengeher von einer Lawine mitgerissen worden. Das Rote Kreuz berichtete, dass er schwer verletzt gerettet und ins Krankenhaus Schwarzach geflogen wurde. Die Polizei ergänzte, dass der Mann mit zwei Bekannten zur Tour aufgebrochen war. Die beiden blieben unversehrt.

