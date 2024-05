EU-Wahlkampf und Arbeitszeitdebatte am 1. Mai

Wien/Linz - Die diversen Kundgebungen und Aktionen zum 1. Mai sind am Mittwoch vor allem im Zeichen der EU-Wahl gestanden. Die größte Veranstaltung fand traditionell in Wien am Rathausplatz statt, wo die SPÖ ihre Kundgebung abhielt. Der Bundesparteivorsitzende Andreas Babler absolvierte dort seinen ersten Auftritt am Tag der Arbeit - den er sogleich nutzte, um gegen eine wie er befand drohende Verlängerung der Regelarbeitszeit zu wettern.

Republik erhebt Rechtsmittel gegen Signa-Sanierungsplan

Wien - Der Treuhandsanierungsplan der Signa Development schien nach der Zustimmung der Gläubiger Mitte März und der Bestätigung durch das Handelsgericht Wien in trockenen Tüchern. Nun aber legt die Republik Österreich Rekurs ein, die Finanzprokuratur erhebt also Rechtsmittel gegen die Bestätigung des Handelsgerichts. Das berichtete "Die Presse" am Dienstagabend online. Der Abwicklungsprozesse könne sich dadurch um Monate verschieben, auch der Konkurs drohe, so die Zeitung.

London schickt ersten Asylsuchenden freiwillig nach Ruanda

London - Großbritannien hat einem Medienbericht zufolge den ersten abgelehnten Asylbewerber im Rahmen eines freiwilligen Programms nach Ruanda abgeschoben. Der namentlich nicht genannte Mann sei am Montag aus dem Land geflogen worden, berichtete die Zeitung "The Sun" am Dienstag. Das freiwillige Programm unterscheidet sich von dem umstrittenen Zwangsabschiebeplan, den der konservative Premierminister Rishi Sunak vergangene Woche nach langem Streit im Parlament durchgesetzt hatte.

Mann bei Streit vor Linzer Lokal lebensgefährlich verletzt

Linz - Bei einem Streit vor einem Linzer Innenstadt-Lokal am 1. Mai gegen 4.00 Uhr soll ein 21-Jähriger einem 34-Jährigen in den Bauch gestochen haben. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wurde im Kepler Uniklinikum notoperiert und sei stabil, hieß es von der Polizei am Nachmittag. Der mutmaßliche Täter hatte bis dahin die Aussage verweigert, die Ermittlungen laufen wegen Mordversuchs.

Trump nannte Pläne für angestrebte zweite Amtszeit

Washington - Massenabschiebungen, Druck auf die NATO-Verbündeten: Rund ein halbes Jahr vor den US-Wahlen hat Ex-Präsident Donald Trump in einem ausführlichen Interview seine Vorhaben für den Fall seiner Rückkehr ins Amt umrissen. In dem am Dienstag veröffentlichten Gespräch mit dem US-Magazin "Time" stellte Trump auch eine juristische Verfolgung des derzeitigen Präsidenten Joe Biden in Aussicht. Trump sieht sich selber mit vier strafrechtlichen Anklagen konfrontiert.

Polizei verhindert mit Tränengas Mai-Marsch in Istanbul

Istanbul - Die türkische Polizei hat in Istanbul einen Protestmarsch anlässlich des Maifeiertags zum symbolisch wichtigen Taksim-Platz verhindert. Sie setzten dabei am Mittwoch Tränengas gegen Protestierende ein, wie Aufnahmen des Senders CNN Türk zeigten. Es war auch Gerangel zwischen Demonstranten und Polizei zu sehen. Sicherheitskräfte blockierten den Weg vom Stadtteil Sarachane zum mehrere Kilometer entfernten Taksim-Platz. Laut Innenminister Ali Yerlikaya gab es 210 Festnahmen.

Rund 30 Verletzte bei Unfall mit Maiwagen in Deutschland

Stuttgart - Bei einem Unfall mit einem Maiwagen-Anhänger sind im südbadischen Kandern im deutschen Bundesland Baden-Württemberg rund dreißig Menschen verletzt worden. Zehn Menschen hätten schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Zahl der Verletzten könne sich noch erhöhen, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefährliche Verletzungen habe nach derzeitigem Stand niemand erlitten.

Skitourengeher nach Lawinenabgang beim Schareck verletzt

Bad Gastein - Im Bereich des Schareck bei Bad Gastein (Bezirk St. Johann im Pongau) ist am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Skitourengeher von einer Lawine mitgerissen worden. Das Rote Kreuz berichtete, dass er schwer verletzt gerettet und ins Krankenhaus Schwarzach geflogen wurde. Die Polizei ergänzte, dass der Mann mit zwei Bekannten zur Tour aufgebrochen war. Die beiden blieben unversehrt.

