Zwölf Prozent der Österreicher von Ernährungsarmut betroffen

Wien - Etwa zwölf Prozent der Österreicherinnen und Österreicher waren im Vorjahr von moderater und/oder schwerer Ernährungsarmut betroffen. Das heißt, sie mussten sich bei der Versorgung mit Lebensmitteln bei der Qualität und/oder Quantität einschränken, ergab eine Befragung von rund 2.000 Personen (ab 16 Jahren), die am Donnerstag bei einem Symposium der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) in Wien präsentiert wird.

Arbeitslosigkeit im April um 11 Prozent gestiegen

Wien - Die schwächelnde Industrie- und Bauwirtschaft belastet weiterhin den heimischen Arbeitsmarkt. Ende April gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent mehr Personen ohne Job. Arbeitslose und AMS-Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 367.847 Personen (+36.691) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023.

Mann in Wien offenbar mit eigener Waffe angeschossen

Wien - Bei einer Schussabgabe mit einem Schwerverletzten am Mittwochabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus könnte es sich laut Polizei um einen missglückten Drogendeal gehandelt haben. Die Tatwaffe soll die - illegal besessene - Faustfeuerwaffe des Opfers (33) gewesen sein, hieß es am Donnerstag. Zwei Gruppen mit jeweils drei Männern hatten sich auf offener Straße in der Hackengasse getroffen. Die beiden Begleiter des Angeschossenen wurden mittlerweile ausgeforscht.

Von der Leyen verspricht Libanon Milliarden-Flüchtlingsdeal

EU-weit/Brüssel/Beirut - Um den Zustrom von bisher im Libanon lebenden Flüchtlingen aus Syrien zu stoppen, hat die EU-Kommission dem Land Finanzhilfen in Höhe von rund einer Milliarde Euro versprochen. Das Geld stünde von diesem Jahr bis 2027 zur Verfügung, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Beirut nach einem Gespräch mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Najib Mikati und Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis an.

Gaza-Kämpfe dauern während Bemühungen um Feuerpause an

Gaza - Während der Bemühungen um einen neuen Deal zwischen Israel und der Hamas gehen die Angriffe und Kämpfe im Gaza-Krieg weiter. Die israelische Armee teilte am Donnerstag mit, Kampfjets und Artillerie hätten am Vortag im zentralen Abschnitt des Gazastreifens "bewaffnete Terroristen, Terror-Infrastruktur und Tunneleingänge angegriffen". Zuvor sei es zu mehreren Angriffen auf israelische Soldaten gekommen.

Polizei in Los Angeles bereitet Räumung von Uni-Protest vor

Los Angeles - Ein Großaufgebot der Polizei bereitet die Räumung eines Protest-Lagers pro-palästinensischer Aktivisten an der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) vor. Hunderte Einsatzkräfte bezogen am Mittwoch nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Campus der renommierten Hochschule Stellung und forderten die Demonstranten mit Lautsprechern auf, das Gelände zu räumen. Aktivisten wappneten sich mit Helmen, Schutzbrillen und Atemschutzmasken, wie auf TV-Bildern zu sehen war.

Gebäude nach Großbrand in Wals-Siezenheim evakuiert

Wals-Siezenheim - In der Tiefgarage unter dem Parkplatz zwischen dem Outlet Center und der Zentrale der Drogeriemarktkette dm in Wals-Siezenheim (Flachgau) ist am Donnerstag gegen 9.00 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden mehrere Gebäude geräumt und die Straßen in der Umgebung für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen. Laut Rotem Kreuz wurden drei Personen leicht verletzt.

Mehrparteienhaus in Wien-Währing wegen Feuers evakuiert

Wien - Ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in Wien-Währing hatte Donnerstagfrüh einen größeren Rettungseinsatz zur Folge. "37 Personen waren durch den Brand an der Flucht gehindert", sagte Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Sie seien von Feuerwehrleuten gerettet worden. Zwei weitere Personen, die sich in der Erdgeschoßwohnung befunden hatten, in der das Feuer ausgebrochen war, flüchteten durch ein Fenster. Einen 26-Jährigen brachte die Berufsrettung ins Spital.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red