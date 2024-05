Polizei räumte Pro-Palästina-Protestcamp an Uni in L. A.

Los Angeles - Nach dem Einsatz gegen pro-palästinensische Proteste an der Columbia-Universität in New York hat die Polizei auch in Los Angeles ein Zeltlager auf dem Campus der University of California in Los Angeles (UCLA) geräumt. Der US-Sender CNN zeigte am Donnerstagmorgen (Ortszeit) Bilder der Überreste des Camps auf dem Gelände. Zuvor hatten die Beamten demnach aufgestellte Barrikaden niedergerissen und Dutzende Demonstranten festgenommen und abgeführt.

Zerstörung in Gaza laut UNO schlimmste seit 1945

Genf - Israels Angriffe im Gazastreifen haben nach Einschätzung der UNO-Entwicklungsagentur UNDP die schwersten Zerstörungen einer Region seit dem Zweiten Weltkrieg hervorgerufen. "So etwas haben wir seit 1945 nicht mehr gesehen - seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Intensität in so kurzer Zeit und das enorme Ausmaß der Zerstörung", sagte der örtliche UNDP-Direktor Abdallah al-Dardari am Donnerstag. Der Wiederaufbau des Gazastreifens könnte mindestens bis 2040 dauern.

Weiter Proteste in Georgien gegen "russisches Gesetz"

Tiflis - Aus Protest gegen das geplante Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" sind in Georgiens Hauptstadt Tiflis am Donnerstagabend erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Ein Teil der Demonstranten versammelte sich vor dem Parlament. Weitere Protestteilnehmer zogen zum Heldenplatz, auf dem ein Denkmal für die im Krieg gefallenen georgischen Soldaten steht. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk rief die Regierung auf, das Gesetz fallen zu lassen.

Staatsspitze gedachte Befreiung des KZ Mauthausen

Mauthausen/Wien - Das offizielle Österreich hat am Donnerstag im Mauthausen Memorial der Befreiung des KZ vor 79 Jahren gedacht. "Wir müssen wachsam sein, dass sich das, was hier passiert ist, nicht wiederholt", mahnte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Kenotaph, dem Denkmal zu Ehren der Opfer.

59-Jähriger starb bei Tauchunfall am Attersee

Steinbach am Attersee - Ein 59-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Tauchgang am Attersee ums Leben gekommen. Der Pole hatte mit zwei anderen Männern einen Tauchgang beim Tauchplatz "Schwarze Brücke" in Steinbach am Attersee durchgeführt, laut Polizei dürfte bei ihm ein Problem aufgetreten sein. Eine andere Tauchergruppe holte den reglos im Wasser treibenden Mann an Land und rief den Notruf. Reanimationsversuche der Rettungskräfte scheiterten, der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Emirate erneut von Starkregen betroffen

Dubai - Zwei Wochen nach dem Rekordhochwasser haben die Vereinigten Arabischen Emirate erneut mit heftigen Regenfällen zu kämpfen. In der Nacht auf Donnerstag fegte ein Sturmgewitter über die ölreiche Golfmonarchie hinweg, in einigen Gebieten fielen bis 8.00 Uhr mehr als 50 Millimeter Regen, wie das Nationale Meteorologische Zentrum mitteilte. Schulen und viele Büros blieben im ganzen Land geschlossen.

