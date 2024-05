Erneut Proteste in Georgien "russisches Gesetz"

Tiflis - In Georgien sind erneut tausende Menschen gegen das geplante Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" auf die Straße gegangen. Die Demonstranten versammelten sich am Freitag in der Hauptstadt Tiflis vor dem Hotel Paragraph, in dem Regierungsmitglieder an einem Forum der Asiatischen Entwicklungsbank teilnahmen, und zogen dann weiter zur Zentrale der Regierungspartei Georgischer Traum.

Deutscher Filmpreis: Simon Morz� und Adele Neuhauser geehrt

Berlin/Wien - Der österreichische Schauspieler Simon Morz� ist bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin als bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Morz� wurde bei der Gala am Freitag in Berlin für seinen Auftritt in dem Historiendrama "Der Fuchs" geehrt, das auch als bester Spielfilm nominiert wurde. Zur besten Nebendarstellerin wurde mit Adele Neuhauser auch eine Österreicherin für ihre Rolle im Film "15 Jahre" gekürt.

Propalästinensische Uni-Proteste weiten sich weltweit aus

Paris - Die Hochschulproteste gegen den Krieg im Gazastreifen weiten sich von den USA zunehmend auf Universitäten weltweit aus. In der französischen Hauptstadt Paris schritt am Freitag die Polizei gegen einen pro-palästinensischen Sitzstreik an der Elitehochschule Sciences Po ein. In Berlin kam es laut Polizei zu Einsätzen nach "volksverhetzenden Aufrufen" an der Humboldt-Universität. Proteste gab es auch in Mexiko und Australien. In Italien findet Israel-Tagung nur online statt.

Houthi wollen Handelsschiffe auch im Mittelmeer angreifen

Sanaa - Die Houthi-Miliz im Jemen hat eine Ausweitung ihrer Angriffe auf Handelsschiffe im Mittelmeer angekündigt. Ein Sprecher der Gruppe sagte am Freitag vor Anhängern in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa, ab sofort sollten auch Schiffe angegriffen werden, die im Mittelmeer unterwegs zu israelischen Häfen seien. Die Houthi verfügen nach Einschätzung von Experten über Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern und könnten ihre Drohung somit theoretisch wahr machen.

Koranverbrennung in Malmö kurz vor Song Contest

Wien/Malmö - Ein Mann und eine Frau haben in Malmö einen Koran verbrannt, kurz bevor dort der Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne geht. Das war am Freitag in einem Video zu sehen, das auf der Plattform Tiktok übertragen wurde. Bei der Aktion im Stadtzentrum von Malmö, unweit zweier Veranstaltungsorte des ESC, wurde außerdem eine palästinensische Flagge verbrannt. Die schwedische Polizei wurde dafür kritisiert, die Koranverbrennung so kurz vor der Großveranstaltung zuzulassen.

18 Jahre Haft nach Tötung der Mutter im Pinzgau

Salzburg/Zell am See - Ein 32-Jähriger ist am Freitag wegen Mordes von einem Geschworenengericht in Salzburg zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren nicht rechtskräftig verurteilt worden. Er gestand ein, dass er am 23. November 2023 seine Mutter erschossen hat. "Ich bekenne mich zu hundert Prozent schuldig", sagte er bei dem Prozess am Landesgericht. Die Tat ereignete sich im Wohnzimmer jenes Einfamilienhauses im Bezirk Zell am See, in dem Mutter und Sohn im gemeinsamen Haushalt gelebt hatten.

Vermisster 77-Jähriger im Tiroler Stubaital tot aufgefunden

Neustift im Stubaital - Ein im Tiroler Stubaital seit Mittwoch vermisster 77-jähriger Wanderer ist am Freitag tot aufgefunden worden. Der Österreicher dürfte laut Polizei in der Nähe des Mischbach Wasserfalles im Ortsgebiet von Neustift im Stubaital vom Weg abgekommen und anschließend durch steiles, felsdurchsetztes Gelände aus großer Höhe abgestürzt sein, berichtete die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

IS tötet 15 regierungstreue Kämpfer in Syrien

Damaskus - Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien haben Aktivisten zufolge 15 Kämpfer einer regierungsnahen Miliz getötet. Das teilte die in Großbritannien ansässigen Syrischen "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" (SOHR) am Freitag mit. Die Angaben wurden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur von einer Quelle im syrischen Gesundheitssystem bestätigt. In den von der Regierung kontrollierten Gebieten ist demnach ein Anstieg an IS-Angriffen zu verzeichnen.

