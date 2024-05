Hamas signalisiert Einlenken vor neuen Gaza-Gesprächen

Kairo/Gaza - Vor einer neuen Verhandlungsrunde im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas ein Einlenken signalisiert. Es gebe zwar noch Punkte zu besprechen und Klarstellungen zu treffen, insgesamt reise man aber mit einer "positiven Einstellung" zu den indirekten Verhandlungen nach Kairo, um eine Einigung zu erzielen, hieß es am Freitagabend aus Hamas-Kreisen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge hatte Israel der Terrororganisation ein Ultimatum gestellt.

Selenskyj sieht Ukraine vor "neuer Phase" im Krieg

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einer bevorstehenden Ausweitung der russischen Angriffe gewarnt. "Wir stehen gerade vor einer neuen Phase des Krieges", sagte Selenskyj am Freitag während einer Ehrung von Soldaten in der Region Chmelnyzkyj, wie ein Video zeigt. Dann fügte er hinzu: "Die Besatzer bereiten sich auf Versuche vor, die Offensivaktionen auszuweiten. Gemeinsam müssen wir (...) alles dafür tun, um diesen russischen Angriffsplan zu vereiteln."

Grüne im EU-Wahlkampf auf Konfrontation mit EVP

Wien - Lena Schilling, Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen bei der EU-Wahl, geht auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Volkspartei (EVP). Deren "Lügenkampagne" gegen das EU-Renaturierungsgesetz sei "wirklich - Pardon - unter aller Sau". Im APA-Interview forderte sie klare Pfade zur Emissionsreduktion, eine Mobilitätswende, Naturschutz und die Abkehr von fossiler Energie als Voraussetzungen für eine grüne Unterstützung der künftigen Kommissionsspitze.

Großbritannien plant erste Ruanda-Flüge für Juli

London - Die britische Regierung plant nach Angaben des High Court in London den Start der ersten Abschiebeflüge nach Ruanda zwischen dem 1. und dem 15. Juli. Dies habe die Regierung dem Gericht mitgeteilt, erklärte Richter Martin Chamberlain am Freitag. Zugleich setzte er eine Anhörung für die Anfechtung des Gesetzes durch die Gewerkschaft FDA für die erste Juniwoche an. Eine Entscheidung zu dem Antrag sei von "starkem öffentlichen Interesse", erläuterte Chamberlain.

Deutscher Filmpreis: Simon Morz� und Adele Neuhauser geehrt

Berlin/Wien - Zwei Auszeichnungen für Österreich gab es am Freitag bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin: Simon Morz� wurde als bester männlicher Hauptdarsteller für seinen Auftritt in dem Historiendrama "Der Fuchs" gewürdigt. Adele Neuhauser erhielt die Auszeichnung der besten Nebendarstellerin für ihre Rolle im Film "15 Jahre". Der Hauptpreis für den besten Film ("Goldene Lola") ging an den Streifen "Sterben" des deutschen Regisseurs Matthias Glasner.

Erneut Proteste in Georgien "russisches Gesetz"

Tiflis - In Georgien sind erneut tausende Menschen gegen das geplante Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" auf die Straße gegangen. Die Demonstranten versammelten sich am Freitag in der Hauptstadt Tiflis vor dem Hotel Paragraph, in dem Regierungsmitglieder an einem Forum der Asiatischen Entwicklungsbank teilnahmen, und zogen dann weiter zur Zentrale der Regierungspartei Georgischer Traum.

Koranverbrennung in Malmö kurz vor Song Contest

Wien/Malmö - Ein Mann und eine Frau haben in Malmö einen Koran verbrannt, kurz bevor dort der Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne geht. Das war am Freitag in einem Video zu sehen, das auf der Plattform Tiktok übertragen wurde. Bei der Aktion im Stadtzentrum von Malmö, unweit zweier Veranstaltungsorte des ESC, wurde außerdem eine palästinensische Flagge verbrannt. Die schwedische Polizei wurde dafür kritisiert, die Koranverbrennung so kurz vor der Großveranstaltung zuzulassen.

