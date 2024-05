Hamas signalisiert Einlenken vor neuen Gaza-Gesprächen

Kairo/Gaza - Vor einer neuen Verhandlungsrunde im Gaza-Krieg hat die islamistische Hamas ein Einlenken signalisiert. Es gebe zwar noch Punkte zu besprechen und Klarstellungen zu treffen, insgesamt reise man aber mit einer "positiven Einstellung" zu den indirekten Verhandlungen nach Kairo, um eine Einigung zu erzielen, hieß es am Freitagabend aus Hamas-Kreisen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge hatte Israel der Terrororganisation ein Ultimatum gestellt.

Kiew greift Krim wieder mit neuen Raketen an

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge erneut die seit 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim mit von den USA gelieferten Raketen beschossen. Die Flugabwehr habe vier Raketen vom Typ ATACMS abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag in der Früh auf Telegram mit. Unabhängig überprüfbar waren diese Angaben nicht. Die genauen Auswirkungen der Attacke waren nicht bekannt. Von ukrainischer Seite gab es keine offizielle Äußerung.

Grüne im EU-Wahlkampf auf Konfrontation mit EVP

Wien - Lena Schilling, Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen bei der EU-Wahl, geht auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Volkspartei (EVP). Deren "Lügenkampagne" gegen das EU-Renaturierungsgesetz sei "wirklich - Pardon - unter aller Sau". Im APA-Interview forderte sie klare Pfade zur Emissionsreduktion, eine Mobilitätswende, Naturschutz und die Abkehr von fossiler Energie als Voraussetzungen für eine grüne Unterstützung der künftigen Kommissionsspitze.

Brunner schickte Abgabenänderungsgesetz in Begutachtung

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Freitag das Abgabenänderungsgesetz in Begutachtung geschickt, das ein paar Erleichterungen für Steuerzahlerinnen und -zahler bringen soll. Im Paket enthalten sind die Steuerbefreiung für Lebensmittelspenden, Erleichterungen gibt es bei der antragslosen Arbeitnehmerveranlagung, für Start-ups und für Kleinunternehmen.

Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto in Tirol

Hall in Tirol - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto sind am Freitag in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) vier Personen verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Samstag mitteilte, kollidierte das Polizeiauto um 15.14 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der B171 (Innsbrucker Straße) frontal mit einem von der Padre-Kino-Straße kommenden Pkw, wurde dadurch auf die Nebenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen.

Deutscher Filmpreis: Simon Morz� und Adele Neuhauser geehrt

Berlin/Wien - Zwei Auszeichnungen für Österreich gab es am Freitag bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin: Simon Morz� wurde als bester männlicher Hauptdarsteller für seinen Auftritt in dem Historiendrama "Der Fuchs" gewürdigt. Adele Neuhauser erhielt die Auszeichnung der besten Nebendarstellerin für ihre Rolle im Film "15 Jahre". Der Hauptpreis für den besten Film ("Goldene Lola") ging an den Streifen "Sterben" des deutschen Regisseurs Matthias Glasner.

