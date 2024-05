Katar stellt Vermittlerrolle im Gaza-Konflikt infrage

Kairo/Gaza - Mitten in aufkeimenden Hoffnungen auf eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas stellt das Emirat Katar seine Vermittlerrolle auf den Prüfstand. Der Golfstaat stelle parallel dazu Erwägungen zu der Frage an, ob die radikal-islamische Hamas weiter ihr politisches Büro in Katar behalten dürfe, sagt eine mit den Überlegungen vertraute Person. Die Entscheidungen würden vom Verhalten der Hamas und Israels bei den laufenden Vermittlungsversuchen beeinflusst.

Drama "Milk" bester Spielfilm bei Crossing Europe

Linz - Das Sternenkind-Drama "Milk" von Stefanie Kolk hat beim Crossing Europe Filmfestival in Linz den mit 5.000 Euro dotierten Preis für den besten Spielfilm erhalten. Als beste Dokumentation (ebenfalls 5.000 Euro) wurde "Fairy garden" ("Fanni Kertje") von Gergő Somogyv�ri ausgezeichnet, die Diskriminierung in Ungarn zum Thema hat. Der Publikumspreis geht an die Tragikomödie "Hypnosen" ("The hypnosis"), den ersten Lang-Spielfilm des Schweden Ernst De Geer.

Sächsischer EU-Spitzenkandidat der SPD bei Angriff verletzt

Berlin - Er wollte Wahlplakate für seine Partei anbringen, nun liegt der sächsische SPD-Europaspitzenkandidat Matthias Ecke im Krankenhaus. Am Freitagabend ist er in Dresden von vier Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Die Tätergruppe schlug auf den 41-Jährigen ein, wie Polizei und Partei am Samstag mitteilten. Er habe im Krankenhaus operiert werden müssen.

Londons Bürgermeister Khan für dritte Amtszeit wiedergewählt

London - In London hat sich Bürgermeister Sadiq Khan wie erwartet eine dritte Amtszeit gesichert. Der Politiker der sozialdemokratischen Labour-Partei setzte sich bei der Kommunalwahl in der britischen Hauptstadt gegen seine konservative Konkurrentin Susan Hall durch, wie die Wahlkommission am Samstag mitteilte. Der 53-Jährige kam demnach auf 43,7 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin erhielt 32,6 Prozent, wie der Sender Sky News berichtete.

Russland schrieb Selenskyj zur Fahndung aus

Moskau - Russland hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Fahndung ausgeschrieben. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen am Samstag unter Berufung auf eine Fahndungsliste des Moskauer Innenministeriums. Strafrechtlich gesucht werde Selenskyj, geboren 1978 in Krywyj Rih, Gebiet Dnipropetrowsk, Ukraine, heißt es dort. Der Grund für die Verfolgung wurde nicht genannt. Die Maßnahme gilt als symbolischer Akt, da sich Selenskyj nicht auf russischem Boden befindet.

Chinas Staatschef Xi beginnt Europareise

Paris/Peking/Budapest - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird zu einem Besuch in Europa erwartet: Am Sonntagnachmittag will ihn Frankreichs Premierminister Gabriel Attal in Paris empfangen. Am Montag stehen dann Gespräche mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Programm. Für den 70 Jahre alten Xi geht es nach seinem Aufenthalt in Frankreich in den kommenden Tagen weiter nach Serbien und Ungarn.

