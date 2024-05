Hamas: Grenzübergang Kerem Shalom erneut beschossen

Gaza - Der bewaffnete Arm der islamistischen Hamas hat nach eigenen Angaben erneut den für die Lieferung von Hilfsgütern wichtigen Grenzübergang Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Die Raketen seien auf eine "Ansammlung" israelischer Soldaten abgefeuert worden, erklärten die Qassam-Brigaden am Dienstag. Am Sonntag waren bei einem auch von den Qassam-Brigaden reklamierten Raketenangriff auf Kerem Shalom vier israelische Soldaten getötet worden.

Polizei löst propalästinensische Demo an Amsterdamer Uni auf

Amsterdam/London - Die niederländische Polizei hat eine propalästinensische Demonstration an der Universität von Amsterdam beendet. Bei dem Einsatz in der Nacht wurden etwa 125 Personen nach teils gewaltsamen Zusammenstößen festgenommen, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Die meisten von ihnen wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch in Berlin besetzten propalästinensische Aktivisten den Hof einer Uni. Eine Räumung an der Freien Universität Berlin wurde angeordnet.

Tote und Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in China

Peking - Bei einer Attacke in einem Krankenhaus sind im Südwesten Chinas mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Wie die Polizei im Kreis Zhenxiong am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mitteilte, griff ein Mann wenige Stunden zuvor die Leute in der Klinik mit einem Messer an. Zwei Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt. Der Mann stammte den Angaben zufolge aus einem Dorf in dem Kreis, der im Norden der Provinz Sichuan liegt.

Putin für fünfte Amtszeit vereidigt

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin ist für eine fünfte Amtszeit vereidigt worden. Damit kann der 71-Jährige das Land weitere sechs Jahre regieren. Die Zeremonie in Moskau wurde von den USA und zahlreichen europäischen Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine boykottiert, darunter auch Österreich. Putin war im März wiedergewählt worden, der Westen erkennt die Wahl wegen offensichtlicher Manipulationen aber nicht an.

Bub in Kärnten von Rasenmäher-Roboter schwer verletzt

Klagenfurt - Ärzte des Klinikums Klagenfurt haben am Montag in einer Aussendung vor massiver Verletzungsgefahr durch Rasenmäher-Roboter für kleine Kinder gewarnt. "Am Wochenende wurde ein elf Monate alter Bub in unsere Abteilung eingeliefert. Das Kind krabbelte im Garten, als es von dem Rasenmäher-Roboter erfasst wurde und eine massive Verletzung am Fuß davontrug", berichtete Abteilungsvorstand Johannes Schalamon. Das Kind sei zwei Stunden operiert worden, weitere Eingriffe seien nötig.

Starker Rückgang bei Käufen von Einfamilienhäusern

Amstetten - Einfamilienhäuser sind im Vorjahr im Österreich-Schnitt um vier Prozent billiger geworden - allerdings gingen die Preise nicht in allen Bundesländern zurück. In Kärnten und Salzburg wurden Häuser teurer. Auch gibt es eine große Kluft bei den durchschnittlichen Preisen: In Wien, Tirol, Vorarlberg und Salzburg kosteten Einfamilienhäuser knapp 700.000 Euro oder mehr, in den anderen fünf Bundesländern unter 350.000 Euro, zeigt eine Grundbuchauswertung der Immobilienfirma Re/Max.

Österreich will sich der NATO annähern

Brüssel/Wien - Österreich will gemeinsam mit Irland, Malta und der Schweiz den Austausch mit der NATO intensivieren. Ein entsprechendes Schreiben richteten die vier neutralen Länder bereits im Dezember an das Militärbündnis, wie die "Presse" (Dienstagsausgabe) berichtete. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine habe die Partnerschaft mit dem Bündnis eine "wachsende Bedeutung", hießt es demnach in dem Papier.

Chinas Xi in den Pyrenäen und in Serbien

Paris - Am zweiten Tag des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Frankreich will Gastgeber Emmanuel Macron am Dienstag bei einem Ausflug in die Pyrenäen das persönliche Gespräch zu bestehenden Konfliktthemen suchen. Er hoffe auf "freundschaftliche und fruchtbare Gespräche", hatte der französische Präsident zuvor betont. Geplant war ein Mittagessen in einem Restaurant am Bergpass Col du Tourmalet auf 2.100m Höhe, dessen Inhaber Macron seit seiner Kindheit kennt.

