Signa Retail mit 1 Mrd. Euro Schulden pleite

Wien - Die nächste Großpleite im Signa-Konglomerat: Die Signa Retail GmbH ist insolvent, teilten AKV, Creditreform und KSV1870 am Dienstag mit. Schulden von 1,13 Mrd. Euro bei 26 Gläubigern steht ein Vermögen von nur 1,51 Mio. Euro gegenüber. Dennoch strebt das Unternehmen ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung mit 20 Prozent Quote innerhalb von zwei Jahren an. "Die Frage, wie sie das machen wollen, stelle ich mir auch", so AKV-Kreditschützerin Cornelia Wesenauer zur APA.

Israelische Delegation für Waffenruhe-Gespräche in Kairo

Kairo - Israel hat eine Delegation für weitere Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der Hamas-Geiseln nach Kairo geschickt. Das Verhandlungsteam sei in der ägyptischen Hauptstadt eingetroffen, teilte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu am Dienstag in einer Erklärung mit. Es habe die Anweisung, "fest auf die notwendigen Bedingungen" zu bestehen, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen.

Weiter pro-palästinensische Proteste an europäischen Unis

Amsterdam/London - Die Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen an europäischen Universitäten sind am Dienstag fortgesetzt worden. In Berlin errichteten Demonstranten ein Protestcamp auf einem Hof der Freien Universität (FU), das am Nachmittag laut Polizei geräumt wurde. Der Lehrbetrieb wurde für den Tag weitgehend eingestellt. In Leipzig wurde die Uni am Abend nach der Besetzung des Audimax geräumt. Auch in Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden gab es Proteste.

Pornostar Daniels beschreibt im Prozess Sex mit Trump

New York - Im Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump um Schweigegeldzahlungen hat Pornostar Stormy Daniels den Sex mit dem heute 77-Jährigen im Detail beschrieben. Im Beisein Trumps vor Gericht in New York schilderte Daniels am Dienstag während einer sehr angespannten Befragung, dass sie beim Akt in Trumps Hotel-Suite am Lake Tahoe im Jahr 2006 verwirrt gewesen sei, nachher habe sie so gezittert, dass sie Probleme gehabt habe, sich wieder anzuziehen.

Grüner Wahlkampfauftakt mit viel "Herz"

Wien - Die Grünen sind am Dienstag auch offiziell in den EU-Wahlkampf gestartet. "Für das Klima und gegen rechte Hetze" wolle sie kämpfen, versprach die Grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling vor mehr als hundert begeisterten Anhängern beim Wahlkampfauftakt am Wiener Karlsplatz. Kämpfen wolle man gemeinsam für den Klimaschutz und ein Europa, das frei, gerecht und solidarisch sei, so die 23-jährige Klimaaktivistin, die im Zentrum der Grünen Kampagne steht.

62-Jährige in der Steiermark von Lkw erfasst und getötet

Saaz - Eine 62-Jährige ist Dienstagabend in Saaz bei Paldau (Bezirk Südoststeiermark) von einem Lkw erfasst und getötet worden. Die Frau dürfte vom Fahrzeug überrollt worden sein, die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Der Lkw-Fahrer war nach einer Rast von einem Parkplatz abgefahren, hatte einen Widerstand bemerkt und angehalten. Trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Verständigung der Rettungskräfte verstarb die Südoststeirerin an der Unfallstelle.

Chinas Präsident Xi in Serbien

Belgrad - Chinas Präsident Xi Jinping führt an diesem Mittwoch Gespräche in Serbien. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic sowie auf Delegationsebene, teilte die serbische Präsidentschaftskanzlei mit. Unter anderem sollen den Angaben zufolge 30 zwischenstaatliche Abkommen unterzeichnet werden.

Nordmazedonien wählt Parlament und Präsident

Skopje - Nordmazedonien wählt am Mittwoch in der Stichwahl seine neue Präsidentin oder den Präsidenten. Gleichzeitig findet auch die Parlamentswahl statt. Prognosen zufolge zeichnet sich bei beiden Wahlen eine politische Wende zu Gunsten der nationalkonservativen VMRO-DPMNE ab. Die seit Mitte 2017 regierenden Sozialdemokraten (SDSM) und ihr Präsidentschaftskandidat scheinen vor einer Niederlage zu stehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red