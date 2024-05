Grüne über "Schmutz"-Kampagne gegen Schilling entrüstet

Wien - Die Grünen sind am Mittwoch geeint einer "Schmutzkübel-Kampagne" ihre EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling betreffend entgegengetreten. Nach Bekanntwerden von Vorwürfen gegen die Listenerste versammelte Parteichef Werner Kogler das Spitzenteam der Partei, um Schilling Rückendeckung zu geben. Der Vizekanzler sprach von "anonymem Gemurkse" und "Gefurze". Schilling selbst kommentierte die Vorwürfe inhaltlich nicht.

Wlazny präsentierte erste Bierpartei-Mitstreiter

Wien - Bierparteigründer Dominik Wlazny hat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erste Mitstreiter präsentiert. "Alles Menschen mit Zivilberufen, die Bock haben, sich einzubringen, mitzumachen und anzupacken", wie er formulierte. Bekannte Namen finden sich keine darunter, was daran liege, dass man nicht auf "arrivierte" Politiker setze. Konkrete Inhalte blieb Wlazny weiter schuldig und bat um Verständnis, dass man am "Menü" genannten Parteiprogramm erst arbeite.

Festnahme nach Brand in Tiefgarage des Stifts Klosterneuburg

Klosterneuburg - Nach dem Brand in der Tiefgarage des Stifts Klosterneuburg (Bezirk Tulln) Mitte April ist ein 38-Jähriger in Tirol festgenommen worden. Der lettische Staatsbürger, dem auch weitere Delikte in anderen Bundesländern angelastet werden, war Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge nicht geständig. Er will sich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums an die Taten nicht erinnern können. Durch das Feuer in Klosterneuburg entstand ein Gesamtschaden von bis zu 600.000 Euro.

Firmenpleiten zu Jahresbeginn um 30 Prozent gestiegen

Wien - Die Zahl der Firmenpleiten ist heuer im ersten Quartal auf den höchsten Wert seit 2019 gestiegen, dem Beginn der Insolvenzstatistik der Statistik Austria. Mit 1.718 Firmeninsolvenzen gab es im ersten Vierteljahr 2024 um rund 30 Prozent mehr Fälle als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und um rund ein Fünftel mehr als im Vorquartal, wie vorläufige Daten der Behörde zeigen. Besonders betroffen war demnach der Dienstleistungsbereich, gefolgt von der Baubranche und dem Handel.

Israel öffnet wichtigen Grenzübergang für Gaza-Hilfe wieder

Gaza - Der wichtige Grenzübergang für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen Kerem Shalom ist nach mehrtägiger Schließung am Mittwoch wieder geöffnet worden. Er war am Sonntag nach einem Raketenangriff der islamistischen Hamas für humanitäre Transporte geschlossen worden. Trotz eines weiteren Raketenangriffs aus dem Gazastreifen am Dienstag seien nun wieder Lastwagen aus Ägypten mit humanitärer Hilfe am Übergang eingetroffen, teilte die israelische Armee weiter mit.

Ukraine meldet massive Luftangriffe auf Energieanlagen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben bei nächtlichen Luftangriffen erneut die Stromversorgung in der Ukraine attackiert. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko sprach am Mittwoch in der Früh auf dem Kurznachrichtendienst Telegram von einem "weiteren massiven Angriff" auf die Energieindustrie. Mehr als 50 Raketen und 20 Drohnen seien eingesetzt worden. 39 von 55 Raketen und 20 von 21 Drohnen seien abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

Boeing landet in Istanbul auf dem Rumpf

Chicago/Istanbul - Ein Flieger des Logistik-Konzerns FedEx musste am Istanbuler Flughafen auf dem Rumpf landen. Grund sei ein Problem am vorderen Fahrwerk der Maschine gewesen, teilte der Flughafen am Mittwoch auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Bei der Maschine habe es sich um eine Boeing 763 gehandelt. Es sei niemand verletzt worden.

Deutlich mehr Strom- und Gasanbieterwechsel im 1. Quartal

Wien - Preise vergleichen lohnt sich - das wissen auch die österreichischen Strom- und Gaskunden, denn die Zahl jener, die sich neue Anbieter suchen, ist im ersten Quartal erneut deutlich gestiegen. So wechselten 92.354 Haushalte und Unternehmen von Jänner bis März den Lieferanten, zu Jahresbeginn 2023 waren es noch wesentlich weniger, teilte die Regulierungsbehörde E-Control am Mittwoch mit.

