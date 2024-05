Österreich schafft den Aufstieg ins Finale des Song Contests

Malmö/Wien - Der Rave geht weiter: Österreichs heurige ESC-Hoffnung Kaleen hat sich im 2. Halbfinale des Eurovision Song Contests von Malmö den Einzug in die Endrunde gesichert. Der 29-Jährigen gelang es mit ihrer technoangehauchten Nummer "We Will Rave", eines der begehrten zehn Finaltickets zu ergattern. Wie im Vorjahr geht das Finale des größten Musikbewerbs der Welt am Samstag (11. Mai) nun mit österreichischer Beteiligung über die Bühne.

Wahlärzte-Anteil seit 2017 teils deutlich erhöht

Wien - Der Anteil der Wahlärzte hat sich zwischen den Jahren 2017 bis 2023 - abgesehen von Teilbereichen - erhöht, teils deutlich. Besonders auffällig ist der Zuwachs bei Hautärzten: Dort wuchs der Wahlarzt-Anteil von 58 Prozent auf 71 Prozent an. Das geht aus einer Beantwortung einer SPÖ-Anfrage durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hervor. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher warnte vor einem "Kipppunkt" im Gesundheitssystem.

Tote nach Luftangriff auf Kloster in Myanmar

Naypyidaw - Bei einem Luftangriff der Militärjunta sind in einem buddhistischen Kloster in Myanmar mindestens 16 Menschen getötet worden. Etwa 50 weitere seien bei dem Angriff Donnerstagfrüh (Ortszeit) in der Magwe-Region im Zentrum des Landes verletzt worden, sagte der Augenzeuge Min Min Oo am Freitag. Der 29-Jährige war auch an den Rettungsarbeiten beteiligt. Das Militär habe angegriffen, als in dem Kloster in der Gemeinde Saw gerade eine Versammlung stattgefunden habe.

Hamas zu Gesprächen über Feuerpause: Ball liegt bei Israel

Kairo/Tel Aviv - Bei den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen macht die militante Palästinenser-Organisation Hamas Israel für ein Voranschreiten verantwortlich. Israel habe einen von den Vermittlern vorgelegten Vorschlag, dem die Hamas akzeptiert habe, abgelehnt, erklärte die islamistische Gruppe am Freitag. Daher "liegt der Ball nun vollständig" bei Israel. Die Hamas teilte weiter mit, ihre Delegation habe den Verhandlungsort Kairo Richtung Katar verlassen.

UNO-Vollversammlung stimmt über mehr Rechte für Palästina ab

New York - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Freitag über eine Stärkung der Rechte der Palästinenser innerhalb des größten UNO-Gremiums abstimmen. Der aktuelle Resolutionsentwurf räumt dem bisherigen Beobachterstaat Palästina die deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. Eine Annahme würde auch den Druck für eine Vollmitgliedschaft erhöhen.

"Letzte Generation" blockierte Verkehr auf Ost Autobahn

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag in der Früh den Verkehr auf der Ost Autobahn (A4) blockiert. Laut eigenen Angaben rund 50 Protestierende klebten sich stadteinwärts auf Höhe Simmeringer Haide unter anderem auf der Fahrbahn fest oder blockierten den Verkehr auf Skateboards, Fahrrädern oder anderen Fortbewegungsmitteln. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es kam zu großflächigen Verkehrsbehinderungen.

Ukraine fing zehn russische Drohnen in der Nacht ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben alle zehn Kampfdrohnen abgefangen und zerstört, die die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Freitag gestartet hatten. Russland habe zudem zwei Flugabwehrlenkraketen abgefeuert, erklärte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram. Was mit den Raketen geschehen ist, bleibt zunächst offen. In der russischen Oblast Kaluga geriet einem Medienbericht zufolge nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Ölraffinerie in Brand.

Britische Wirtschaft beendet Rezession

London - Die britische Wirtschaft hat mit einem überraschend starken Wachstum im ersten Quartal ihre Rezession beendet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte heuer von Jänner bis März um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet.

