Gaza - Inmitten der bisher ergebnislosen Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen hat Israel am Freitag seine Angriffe im Palästinensergebiet fortgesetzt. AFP-Journalisten vor Ort berichteten Freitagfrüh von Artilleriebeschuss auf die Stadt Rafah an der südlichen Grenze zu Ägypten. Augenzeugen meldeten zudem Luftangriffe und Gefechte in der Stadt Gaza weiter nördlich. Die Hamas griff unterdessen am Freitag erneut den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom an.

New York - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll am Freitag über eine Stärkung der Rechte der Palästinenser innerhalb des größten UNO-Gremiums abstimmen. Der aktuelle Resolutionsentwurf räumt dem bisherigen Beobachterstaat Palästina die deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. Eine Annahme würde auch den Druck für eine Vollmitgliedschaft erhöhen.

Wien - Der Anteil der Wahlärzte hat sich zwischen den Jahren 2017 bis 2023 - abgesehen von Teilbereichen - erhöht, teils deutlich. Besonders auffällig ist der Zuwachs bei Hautärzten: Dort wuchs der Wahlarzt-Anteil von 58 Prozent auf 71 Prozent an. Das geht aus einer Beantwortung einer SPÖ-Anfrage durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hervor. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher warnte vor einem "Kipppunkt" im Gesundheitssystem.

Naypyidaw - Bei einem Luftangriff der Militärjunta sind in einem buddhistischen Kloster in Myanmar mindestens 16 Menschen getötet worden. Etwa 50 weitere seien bei dem Angriff Donnerstagfrüh (Ortszeit) in der Magwe-Region im Zentrum des Landes verletzt worden, sagte der Augenzeuge Min Min Oo am Freitag. Der 29-Jährige war auch an den Rettungsarbeiten beteiligt. Das Militär habe angegriffen, als in dem Kloster in der Gemeinde Saw gerade eine Versammlung stattgefunden habe.

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag in der Früh den Verkehr auf der Ost Autobahn (A4) blockiert. Laut eigenen Angaben rund 50 Protestierende klebten sich stadteinwärts auf Höhe Simmeringer Haide unter anderem auf der Fahrbahn fest oder blockierten den Verkehr auf Skateboards, Fahrrädern oder anderen Fortbewegungsmitteln. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es kam zu großflächigen Verkehrsbehinderungen.

Bangkok - In Thailand sind wegen der teilweise extremen Hitze in diesem Jahr bereits 61 Menschen gestorben. Landesweit seien seit Jahresbeginn 61 Menschen an Hitzschlag gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Bangkok am Freitag mit. Die meisten Hitzetoten gab es demnach im stark landwirtschaftlich geprägten Nordosten des Landes. Im gesamten Jahr 2023 hatte es 37 Hitzetote gegeben.

Wien - Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher halten es im Sinne "der Sicherheit und Unabhängigkeit Europas" für notwendig, dass die EU den Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas beschleunigt. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Instituts "Kontext" rund ein Monat vor der EU-Wahl. Befragt wurden dazu 1.000 Personen durch das Meinungsforschungsinstitut marketagent. Besonders erneuerbare Energien betrachteten die Befragten als Schlüssel zur Unabhängigkeit.

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben alle zehn Kampfdrohnen abgefangen und zerstört, die die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Freitag gestartet hatten. Russland habe zudem zwei Flugabwehrlenkraketen abgefeuert, erklärte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram. Was mit den Raketen geschehen ist, bleibt zunächst offen. In der russischen Oblast Kaluga geriet einem Medienbericht zufolge nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine Ölraffinerie in Brand.

