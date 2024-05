UN-Vollversammlung empfiehlt Mitgliedschaft Palästinas

New York - Die UN-Vollversammlung hat sich am Freitag mit großer Mehrheit für eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser in dem Gremium ausgesprochen. Eine am Freitag mit überwältigender Mehrheit angenommene Resolution in New York räumt dem Beobachterstaat Palästina eine deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung ein, gibt ihm aber kein reguläres Stimmrecht. Für die Resolution stimmten 143 Länder, neun dagegen. Österreich und 24 weitere Länder enthielten sich.

Israelische Panzer kesseln Ostteil von Rafah ein

Gaza - Israelische Truppen treiben ungeachtet internationaler Bedenken den Vorstoß auf Rafah im Süden des Gazastreifens voran. Sie brachten die Hauptstraße unter ihre Kontrolle, die den Ostteil der von Flüchtlingen überfüllten Stadt vom Westteil trennt. Damit haben die Bodentruppen mit ihren Panzern faktisch den Ostteil Rafahs eingekesselt. Anrainer sprachen von anhaltenden Explosionen und Gewehrschüssen im Osten und Nordosten.

Stinkbombe traf "Festung Europa" bei FPÖ-Wahlkampfauftakt

Wien - Die Freiheitlichen sind am Freitag offiziell in den EU-Wahlkampf gestartet - und mussten gleich einmal einen Anschlag auf ihre "Festung Europa" erleben. Noch vor dem Auftritt von Spitzenkandidat Harald Vilimsky wurde eine Stinkbombe auf die Bühne in der Wiener Lugner City geworfen. Die FPÖ trotzte allerdings dem üblen Geruch und erneuerte den Anspruch, bei der Wahl am 9. Juni stimmenstärkste Fraktion in Österreich zu werden.

Russische Bodenoffensive in der Region Charkiw gestartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Beginn einer massiven russischen Bodenoffensive von einem "heftigen Kampf" in der ostukrainischen Region Charkiw gesprochen. "Russland hat eine neue Welle von Gegenoffensivaktionen gestartet", sagte Selenskyj am Freitag bei einer Pressekonferenz. "Die Ukraine begegnete ihnen dort mit unseren Truppen, Brigaden und Artillerie (...) Jetzt ist in dieser Richtung ein heftiger Kampf im Gange."

Zwei Österreicher bei Flugzeugabsturz in Frankreich getötet

Chambery - Eine Österreicherin und ein Österreicher sind am Donnerstag bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Challes-les-Eaux in Frankreich getötet worden. Entsprechende Berichte französischer Medien bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag gegenüber der APA. Die Opfer stammten demnach aus Tirol und Vorarlberg.

Bereits mehr als 100 Hochwassertote in Brasilien

Porto Alegre - Nach heftigem Regen im Süden von Brasilien kämpfen die Menschen in der Region gegen die Wassermassen. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul standen große Landstriche unter Wasser, Straßen und Häuser wurden überschwemmt. 113 Menschen kamen infolge des Unwetters bisher ums Leben, teilte der Zivilschutz am Freitag mit. "Die Auswirkungen der Überschwemmungen und das Ausmaß der Tragödie sind verheerend", schrieb der Gouverneur von Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, auf der Plattform X.

Alkoholkonsum auf der Straße in Mallorca und Ibiza verboten

Palma de Mallorca - Am von deutschen Urlaubern als "Ballermann" bezeichneten Touristengebiet auf Mallorca darf man künftig weder auf der Straße noch am Strand Alkohol trinken. Das Verbot gab die Regionalregierung der Balearen am Freitag in Palma de Mallorca bekannt. Es gilt nicht nur für die Playa de Palma, sondern auch für weitere Partyzonen auf Mallorca und auf Ibiza, in denen der sogenannte Sauftourismus trotz verschiedener Maßnahmen zuletzt immer schlimmer geworden war.

45-Jähriger bei Forstunfall in der Steiermark gestorben

Frohnleiten - Ein 45-Jähriger ist am Freitagvormittag bei einem Forstunfall in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) ums Leben gekommen. Der Mann brach gegen 8.00 Uhr allein zu Arbeiten in dem Wald auf, berichtete die steirische Polizei am Abend. Als er gegen Mittag nicht wie vereinbart nach Hause kam, machte sich seine Mutter auf die Suche und fand ihren Sohn gegen 13.00 Uhr reglos zwischen Baumstämmen eingeklemmt. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 45-Jährigen feststellen.

