Israelische Rechtsextremisten stoppten Hilfstransporte

Rafah - Eine Gruppe rechtsextremer israelischer Aktivisten hat am Montag Presseberichten zufolge Hilfstransporte für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gestoppt. Die Lkw seien am Grenzübergang zwischen dem südlichen Westjordanland und Israel blockiert worden, so israelische und palästinensische Medien. Die Zeitung "The Times of Israel" berichtete, vier der etwa hundert Aktivisten seien festgenommen worden. Darunter war laut Anwälten der Demonstranten auch ein Minderjähriger.

Schallenberg bei türkischem Außenminister Fidan

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am heutigen Dienstag seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara. Im Mittelpunkt des Gespräches dürfte der Nahost-Konflikt und die Bemühungen um eine Waffenruhe und Geiselfreilassung stehen. Die palästinensische Terrororganisation Hamas hält nämlich mit Tal Shoham immer noch einen israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürger gefangen.

Asylreform der EU nimmt letzte Hürde

EU-weit/Brüssel - Die umstrittene EU-Asylreform soll am Dienstag die letzte Hürde nehmen. Bei einem Ministerrat in Brüssel soll die Reform, mit der die bisherigen Regeln für Migration in die Europäische Union deutlich verschärft werden, beschlossen werden. Davor hatten sich die Mitgliedstaaten im Dezember nach langer Debatte mit dem Europaparlament grundsätzlich auf die umstrittene Reform geeinigt.

13 Jahre Haft nach Messerangriff in Vorarlberg

Bregenz/Feldkirch - Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein 35-Jähriger wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der Nordmazedonier im Herbst des Vorjahres in Feldkirch einen gleichaltrigen Landsmann nach einem Streit mit einem Messer zu töten versuchte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ex-Anwalt Trumps: Habe negative Berichte abgewürgt

New York - Im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump hat dessen ehemaliger Anwalt Michael Cohen über eine Absprache zur Unterdrückung unliebsamer Geschichten ausgesagt. Der damalige - und heutige - republikanische Präsidentschaftsbewerber, der "National Enquirer"-Herausgeber David Pecker und er hätten vereinbart, rufschädigende Berichte zu stoppen, sagte Cohen am Montag als Zeuge während der Befragung der Staatsanwaltschaft.

Filmfestspiele Cannes werden eröffnet

Cannes - Mit der Komödie "Le Deuxi�me Acte" ("Der zweite Akt") werden am Dienstagabend die 77. Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Der mit französischen Stars wie Lea Seydoux, Vincent Lindon oder Louis Garrel besetzte Film von Quentin Dupieux läuft außerhalb des Wettbewerbs. In diesem treten heuer 22 Filme an, darunter die neuen Werke von Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Giorgos Lanthimos und Kirill Serebrennikov.

Melinda Gates verlässt Gates-Stiftung

Redmond (Washington) - Melinda Gates (59) verlässt die gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Bill Gates gegründete Stiftung. Der 7. Juni werde ihr letzter Arbeitstag bei der Bill and Melinda Gates Foundation sein, schrieb Melinda Gates am Montag bei X. "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen." Sie sei sehr stolz auf die gemeinsame Arbeit bei der Stiftung, sei aber auch davon überzeugt, dass diese in einem sehr guten Zustand sei und herausragende Führungskräfte habe.

Acht Tote bei Absturz von Werbeschild in Mumbai

Mumbai (Bombay) - In Indien ist bei einem heftigen Sturm eine riesige Werbetafel auf eine Tankstelle gestürzt, wodurch mindestens acht Menschen ums Leben kamen. Dutzende weitere Personen seien bei dem Zwischenfall am Montag in der Finanzmetropole Mumbai verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten örtliche Medien wie der Fernsehsender NDTV unter Berufung auf Behördenangaben. Die Rettungsarbeiten dauerten am Montagabend an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red