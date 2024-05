Teuerung im April bei 3,5 % - Gaspreise dämpfen Inflation

Wien - Die Teuerung in Österreich schwächt sich weiter ab. Im April belief sich die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 3,5 Prozent und sank damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021. Der Anstieg der Preise in Restaurants und Hotels (+7,6 Prozent) war der bedeutendste Inflationstreiber. Erstmals seit Beginn des starken Anstiegs der Verbraucherpreise im Jahr 2021 hatten die Gaspreise "einen deutlich dämpfenden Effekt" auf die Teuerung, wie die Statistik Austria mitteilte.

Orb�n: Fico schwebt nach Attentat zwischen Leben und Tod

Bratislava/Budapest - Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Ministerpräsident Robert Fico schwebt nach den Worten seines ungarischen Amtskollegen Viktor Orb�n zwischen Leben und Tod. "Wir beten für den Ministerpräsidenten", sagte Orb�n am Freitag dem öffentlichen ungarischen Rundfunk. Der 59-jährige slowakische Premier befand sich nach einer fünfstündigen Operation weiter auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses in Bansk� Bystrica.

Lena Schilling verliert massiv im APA-OGM-Vertrauensindex

Wien - Die Vorwürfe gegen die Grüne EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling lassen ihre Umfragewerte in den Keller rasseln. Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex stürzt sie in noch nie da gewesenem Ausmaß um 33 Punkte auf einen Vertrauenswert von minus 50 ab und belegt damit den vorletzten Platz im Vertrauensranking. Hinter ihr liegt nur mehr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl genießt mehr Vertrauen als Schilling.

Spanische Medien: Neuerlich Knie-OP bei Alaba, EM-Aus fix

Berlin/Madrid/Innsbruck - Die ohnehin äußerst geringe Chance auf eine Teilnahme von David Alaba an der Fußball-EM ist offenbar endgültig dahin. Wie spanische Medien, darunter "Relevo" und "Marca", berichteten, musste sich der ÖFB-Kapitän in Innsbruck einer Arthroskopie am linken Knie unterziehen und ist damit definitiv für die Endrunde kein Thema. Alaba hatte sich am 17. Dezember das Kreuzband im linken Knie gerissen, auch ohne den Rückschlag wären Einsätze in Deutschland sehr unrealistisch gewesen.

Tourismus - Nächtigungsrekord mit sparsameren Urlaubern

Wien - Der Tourismus verzeichnet Rekordwerte bei den Nächtigungen, spürt aber die Konsumzurückhaltung der Gäste. Unter Berücksichtigung des heurigen Schalttages im Februar und der frühen Osterferien im März fallen auch die gestiegenen Nächtigungszahlen im Jahresvergleich bescheidener aus, so die aktuelle Tourismusanalyse des Wifo. "Die Erwartungen an die zukünftige Entwicklung der Branche sind zwar optimistischer, bleiben jedoch weiterhin eher verhalten", heißt es von den Ökonomen.

Erste Hilfsgüter erreichen Gazastreifen über US-Anlegestelle

Washington/Gaza - Am Freitag sind erstmals Lastwagen mit Hilfsgütern über eine provisorische Anlegestelle des US-Militärs in den Gazastreifen gebracht worden. Dabei seien keine amerikanischen Soldaten an Land gegangen, teilte das US-Zentralkommando auf X mit. Es handle sich um eine multinationale Aktion, um der palästinensischen Zivilbevölkerung Hilfe über einen ausschließlich humanitären Seekorridor zu liefern. Die Anlegestelle soll als Drehscheibe für die Lieferung von Hilfsgütern dienen.

Mann wollte Synagoge in Rouen anzünden - Von Polizei getötet

Paris/Stockholm - Die Polizei in der nordfranzösischen Stadt Rouen hat am Freitag in der Früh nach Behördenangaben einen Brandanschlag auf eine Synagoge verhindert und den bewaffneten Tatverdächtigen erschossen. Der Mann habe offensichtlich versucht, die Synagoge in Brand zu stecken und sei von den Einsatzkräften getötet worden, schrieb Innenminister G�rald Darmanin im Onlinedienst X.

Brand in russischer Raffinerie nach ukrainischem Luftangriff

Moskau/Krasnodar - In der russischen Region Krasnodar ist laut den örtlichen Behörden ein Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Grund sei ein ukrainischer Drohnenangriff, hieß es am Freitag in der Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es sei gelungen, den Brand in der Stadt Tuapse einzudämmen. Tuapse liegt am Schwarzen Meer südöstlich der Halbinsel Krim, die Russland von der Ukraine annektiert hat. Die russische Luftwaffe hat in der Nacht 102 ukrainische Drohnen zerstört.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red