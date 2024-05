Orb�n: Fico schwebt nach Attentat zwischen Leben und Tod

Bratislava/Budapest - Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Ministerpräsident Robert Fico schwebt nach den Worten seines ungarischen Amtskollegen Viktor Orb�n zwischen Leben und Tod. "Wir beten für den Ministerpräsidenten", sagte Orb�n am Freitag dem öffentlichen ungarischen Rundfunk. Der 59-jährige slowakische Premier befand sich nach einer fünfstündigen Operation weiter auf der Intensivstation des Universitätskrankenhauses in Bansk� Bystrica.

Teuerung im April bei 3,5 % - Gaspreise dämpfen Inflation

Wien - Die Teuerung in Österreich schwächt sich weiter ab. Im April belief sich die Inflationsrate im Jahresvergleich auf 3,5 Prozent und sank damit auf den niedrigsten Wert seit September 2021. Der Anstieg der Preise in Restaurants und Hotels (+7,6 Prozent) war der bedeutendste Inflationstreiber. Erstmals seit Beginn des starken Anstiegs der Verbraucherpreise im Jahr 2021 hatten die Gaspreise "einen deutlich dämpfenden Effekt" auf die Teuerung, wie die Statistik Austria mitteilte.

Ex-Grünen-Chefin Petrovic präsentierte eigene Liste

Wien/St. Pölten - Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic macht ihrer früheren Partei Konkurrenz: Sie will mit einer eigenen Liste bei der Nationalratswahl im Herbst antreten. Petrovic sprach am Freitag bei einer Pressekonferenz von einem "unvermeidlichen" Schritt angesichts der zunehmenden "Entfremdung" zwischen ihr und den Grünen im Parlament. Als Gründe dafür nannte sie vor allem die "Erodierung" bei den Grundrechten im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

ÖVP warnt fünf Jahre nach "Ibiza" vor FPÖ

Wien - Die ÖVP hat den Jahrestag der Ibiza-Affäre dazu genutzt, vor mehreren Wahlen noch einmal gegen die FPÖ zu mobilisieren. "Die freiheitliche Partei hat sich eigentlich wenig geändert", befand Generalsekretär Christian Stocker am Freitag. Obwohl in Folge der Causa ÖVP-Politiker in den Fokus der Ermittlungen geraten waren, sieht er vor allem den ehemaligen Koalitionspartner derzeit durch Ermittlungen belastet. Mit FPÖ-Chef Herbert Kickl sei eine Koalition weiter undenkbar.

Mann wollte Synagoge in Rouen anzünden - Von Polizei getötet

Paris/Stockholm - Die Polizei in der nordfranzösischen Stadt Rouen hat am Freitag in der Früh nach Behördenangaben einen Brandanschlag auf eine Synagoge verhindert und den bewaffneten Tatverdächtigen erschossen. Der Mann habe offensichtlich versucht, die Synagoge in Brand zu stecken und sei von den Einsatzkräften getötet worden, schrieb Innenminister G�rald Darmanin im Onlinedienst X. Vor der israelischen Botschaft in Schwedens Hauptstadt Stockholm soll am Freitag geschossen worden sein.

Kiew: Russland weitete Kampfgebiet um 70 Kilometer aus

Moskau/Krasnodar - Die ukrainische Armee hat einen massiven Vorstoß russischer Truppen in der Region Charkiw eingeräumt. Die Invasoren hätten ihr aktives Kampfgebiet um fast 70 Kilometer ausgedehnt, sagte der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj am Freitag. Indes gelang der Ukraine offenbar ein neuer Treffer auf eine russische Ölraffinerie. Wie es am Freitag auf Telegram hieß, brach nach einem Drohnenangriff ein Feuer in der Anlage in der Stadt Tuapse (Region Krasnodar) aus.

Verstärkte Verkehrskontrollen zu Pfingsten

Wien - Die Polizei verstärkt am Pfingstwochenende wieder österreichweit ihre Verkehrskontrollen. Im Fokus der bundesweiten Schwerpunkte stehen Raser und Drängler sowie Alkohol- und Drogenlenker, teilte das Innenministerium (BMI) am Freitag in einer Aussendung mit. Kontrolliert wird vor allem auf Haupt- und Ausflugsrouten, aber auch auf Straßen im untergeordneten Straßennetz sowie auf beliebten Routen für Motorradfahrer. Der ÖAMTC meldete bereits am Freitagvormittag die ersten Staus.

Bankräuber in Wien-Floridsdorf gescheitert

Wien - Ein Bankräuber ist am Freitagvormittag mit einem Überfall in Wien-Floridsdorf gescheitert. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam ein Mann in ein Geldinstitut Am Spitz und forderte mit den Worten "Göd her, sonst schepperts" Beute. Die Angestellten kamen dem nicht nach, beschieden dem Täter, dass er nichts bekomme, woraufhin sich der Räuber unverrichteter Dinge in Richtung Floridsdorfer Bahnhof aus dem Staub machte. Unterdessen war auch schon die Polizei alarmiert worden.

