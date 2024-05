Bub in Tirol an Unterernährung gestorben

Kufstein/Innsbruck - Ein dreijähriger Bub ist am Montag im Tiroler Bezirk Kufstein leblos in der Wohnung seiner Eltern (25 und 26) aufgefunden worden. Eine bereits durchgeführte Obduktion ergab, dass das Kind an massiver Unterernährung gestorben war, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Die Eltern des Buben wurden wegen Mordverdachts festgenommen. Drei weitere Kinder des Paares im Alter von einem, drei und sechs Jahren wurden daraufhin in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.

Benko schweigt: Anträge auf Beugestrafen im COFAG-Ausschuss

Wien - Beim seinerseits lange verzögerten Auftritt von Rene Benko im COFAG-U-Ausschuss, der am Mittwoch nach mehreren erfolglosen Terminen dank polizeilicher Vorführung stattfand, sind die geringen Erwartungen auf Informationen durch den insolventen Signa-Gründer erfüllt worden. Benko entschlug sich weitgehend unter Verweis auf unzählige Verfahren gegen ihn und die größtenteils ebenso insolvente Firmengruppe. Wegen "Aussageverweigerung" wurden auch drei Beugestrafen beantragt.

Mehrere Länder erkennen palästinensischen Staat an

Dublin/Oslo - Norwegen, Spanien und Irland werden einen unabhängigen palästinensischen Staat anerkennen. Formell soll der Schritt am 28. Mai vollzogen werden, wie die Regierungschefs der drei europäischen Staaten am Mittwoch ankündigten. "Heute geben Irland, Norwegen und Spanien bekannt, dass wir den Staat Palästina anerkennen", sagte der irische Ministerpräsident Simon Harris am Mittwoch. "Jeder von uns wird nun die notwendigen nationalen Schritte unternehmen."

Grüne entschuldigen sich für "Silberstein-Methoden"-Vorwurf

Wien - Die Grünen sind am Mittwoch mit einem Pressetermin den jüngsten Vorwürfen gegen ihre EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling entgegengetreten. Während Schilling versicherte, "eine Grüne" zu sein und der Partei beizutreten, stellte Generalsekretärin Olga Voglauer bei ihrem Rundumschlag Verstrickungen der SPÖ in die "menschenverachtende Hetze" in den Raum. Konkret sprach Voglauer von "Silberstein-Methoden" - entschuldigte sich aber später bei SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

Jahrtausende alte Mammutknochen in Weinkeller ausgegraben

Wien/Gobelsburg/Krems - Im niederösterreichischen Gobelsburg (Bezirk Krems) ist ein Winzer bei Umbauarbeiten in seinem Weinkeller auf markant große Knochen gestoßen. Nach der Meldung des Fundes an das Bundesdenkmalamt starteten Forscher des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Mitte Mai mit den Grabungen. Mittlerweile geht man davon aus, dass es sich bei den Mammutüberresten um den "bedeutendsten Fund dieser Art seit mehr als 100 Jahren" handelt.

China sanktioniert US-Rüstungsunternehmen

Peking/Taipeh - Wegen der "wirtschaftlichen Nötigung" durch Washington und der US-Waffenverkäufe an Taiwan hat China am Mittwoch Sanktionen gegen ein Dutzend US-Rüstungsunternehmen sowie mehrere Führungskräfte angekündigt. Die USA hätten "wahllose und ungesetzliche Sanktionen gegen eine Reihe chinesischer Einheiten verhängt", während sie "weiterhin Waffen an die Region Taiwan verkaufen", erklärte das Außenministerium in Peking zu den "Gegenmaßnahmen".

Kostenersatz bei Freisprüchen auf den Weg gebracht

Wien - Die von der Regierung geplante Erhöhung des Kostenersatzes bei Freisprüchen in Strafverfahren soll noch vor der Sommerpause im Nationalrat beschlossen werden. Die Bundesregierung einigte sich nun auf letzte Details und brachte am Mittwoch im Ministerrat eine entsprechende Regierungsvorlage auf den Weg. Wie bereits Ende April angekündigt, können im Extremfall bis zu 60.000 Euro für Anwaltskosten beigesteuert werden.

Elfjährige in Therme Lutzmannsburg vor Ertrinken gerettet

Lutzmannsburg - Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) vor dem Ertrinken gerettet worden. Die Schülerin, die mit ihrer Klasse in der Therme war, trieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland reglos im Sportbecken im Außenbereich. Sie dürfte während eines Tauchspiels plötzlich nicht mehr aufgetaucht sein. Eine Mitschülerin zog sie daraufhin an die Oberfläche und eine Besucherin aus Niederösterreich aus dem Becken.

Wiener Börse notiert klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX gab 0,77 Prozent auf 3.747 Einheiten nach. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich mit Kursverlusten, die Abschläge fielen jedoch moderater als am heimischen Aktienmarkt aus. Unter den Einzelwerten in Wien stiegen CA Immo nach ihrer Zahlenvorlage um 1,3 Prozent. Satte Kursverluste in Höhe von 6,7 Prozent gab es bei Marinomed nach ihrer Ergebnisvorlage zu sehen.

