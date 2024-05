Macron zur Schlichtung der Krise in Neukaledonien

Noumea - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in Neukaledonien eingetroffen, um in dem von schweren Unruhen erschütterten französischen Überseegebiet zu schlichten. "Ich stehe an der Seite der Bevölkerung für die Rückkehr zu Frieden, Ruhe und Sicherheit", sagte Macron nach seiner Landung auf dem Flughafen der 1.500 Kilometer östlich von Australien gelegenen Inselgruppe am Donnerstag.

Nach tödlicher Hundeattacke Haft in Geldstrafe umgewandelt

Linz - Nach dem Prozess wegen der tödlichen Hundebisse in Naarn (Bezirk Perg) im Oktober 2023 hat das Landesgericht Linz den unbedingten Teil der Haftstrafe gegen die Halterin in eine Geldstrafe umgewandelt. Der Verteidiger hatte die nachträgliche Strafminderung beantragt, bestätigte Gerichtssprecher Walter Eichinger einen Bericht in den "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag.

Mindestens neun Tote in Mexikos Wahlkampf

Mexiko-Stadt - Beim Einsturz einer Bühne wegen starker Winde während einer Wahlkampfveranstaltung in Mexiko sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein Kind, teilte der Gouverneur des nordöstlichen Teilstaates Nuevo Le�n, Samuel Garc�a, in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X mit. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden.

Dringend mehr Stammzellspender aus der Bevölkerung nötig

Wien - Etwa 300 an Blutkrebs erkrankte Personen in Österreich pro Jahr benötigen eine Stammzellspende. Für rund zehn Prozent werden jedoch keine kompatiblen Spenderinnen und Spender gefunden. Der Verein Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich ruft daher dringend potenzielle Lebensretterinnen und -retter zwischen 17 und 45 Jahren zum Typisieren mittels eines einfachen Wangenabstrich-Sets auf, das per Post nach Hause bestellt werden kann. Ziel seien jährlich 25.000 Typisierungen.

Ansuchen auf Familiennachzug rückläufig

Wien - Der starke Zuzug über die Familienzusammenführung flacht sich wohl demnächst ab. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die der APA vorliegen. Im April wurden 811 Einreisen nach Österreich beantragt, um 1.374 weniger als noch im Jänner und deutlich weniger als der Monatsschnitt des Vorjahres (1.169). Ebenfalls rückläufig sind die Asylzahlen und auch in der Grundversorgung werden nunmehr weniger Plätze benötigt.

Schallenberg zu Gesprächen in Saudi-Arabien

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hält sich am Donnerstag zu einem eintägigen Besuch in Saudi-Arabien auf. Vor dem Hintergrund der dramatischen Lage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Gazakrieg trifft Schallenberg in Riad seinen dortigen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud, den Nationalen Sicherheitsberater Musaad Bin Mohammed Al-Aiban und Wirtschaftsminister Faisal Alibrahim.

Ideenschmiede-Gründer wird U-Ausschuss fernbleiben

Wien - Der Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" findet am Donnerstag sein definitives Ende, allerdings muss er wohl ohne Auskunftsperson auskommen. Der Agenturchef Thomas Sila hätte polizeilich vorgeführt werden sollen. Wie die APA von mehreren Seiten erfuhr, dürfte das aber nicht funktioniert haben. Die LPD Kärnten soll Sila nicht aufgefunden haben.

China hält Militärmanöver rund um Taiwan ab

Taipeh/Peking - Wenige Tage nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten in Taiwan hat China eine großangelegte Militärübung um die ostasiatische Inselrepublik angekündigt. "Dies ist auch eine harte Strafe für die separatistischen Kräfte einer Unabhängigkeit Taiwans und eine ernsthafte Warnung gegen Einmischung und Provokation durch externe Kräfte", erklärte der Sprecher des Ost-Verbandes der Volksbefreiungsarmee, Marine-Oberst Li Xi, am Donnerstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red