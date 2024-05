Trotz Gerichtsentscheids: Israel in Rafah weiter aktiv

Gaza/Tel Aviv/Den Haag - Ungeachtet der Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs (IGH), den Militäreinsatz in Rafah unverzüglich zu beenden, sind Israels Streitkräfte in der südlichsten Stadt des Gazastreifens am Samstag aktiv geblieben. Israelische Soldaten töteten mehrere palästinensische Bewaffnete, die zuvor auf die Israelis geschossen hatten, teilte die Armee am Samstag mit. Zudem habe man in Rafah weitere Waffenlager und Tunnelschächte gefunden.

Massenproteste in Israel gegen Netanyahu-Regierung

Tel Aviv - In Israel ist es erneut zu Massenprotesten gegen die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gekommen. Laut der Zeitung "Times of Israel" forderten regierungskritische Demonstranten am Samstagabend an mehreren Orten in Israel den Rücktritt von Netanyahu, vorgezogene Wahlen und eine Einigung über die Freilassung der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln. In Tel Aviv kam es bei einer Kundgebung mit 80.000 Menschen zu Festnahmen.

US-Regisseur Sean Baker erhielt Goldene Palme in Cannes

Cannes - Mit seiner Tragikomödie "Anora" hat der US-amerikanische Regisseur Sean Baker die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der Film, der von einer selbstbewussten Striptease-Tänzerin in New York erzählt, setzte sich gegen 21 andere Wettbewerbsfilme durch. Entschieden hat eine Jury unter dem Vorsitz der Regisseurin Greta Gerwig. Baker widmete den Film in einer ersten Stellungnahme "allen Sexarbeiterinnen".

Moskau und Kiew: Gegenseitige Angriffe mit mehreren Toten

Kiew (Kyjiw) - Moskau und Kiew werfen einander gegenseitige Angriffe mit getöteten Zivilisten vor. Bei einer russischen Luftattacke auf die ostukrainische Großstadt Charkiw wurde am Samstag laut Behörden ein Baumarkt getroffen. Bürgermeister Ihor Terechow sprach von sechs Toten und 40 Verletzten. Russisches Bombardement gab es auch in der Nacht, hieß es. Bei ukrainischem Raketenbeschuss in der Region Belgorod (Südrussland) sollen wiederum mindestens vier Menschen ums Leben gekommen sein.

Macron zu Staatsbesuch in Deutschland erwartet

Berlin - Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beginnt am Sonntag einen knapp dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es ist der erste Besuch dieser Art eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Macron wird gegen 14.00 Uhr in Berlin eintreffen und dann zunächst mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Demokratiefest im Regierungsviertel zur Feier von 75 Jahren Grundgesetz besuchen.

Brandstätter: EU-Wahl nicht als Protestwahl missbrauchen

Wien - Angesichts der aktuell guten Umfragewerte für die FPÖ warnt NEOS-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter davor, die EU-Wahl am 9. Juni als Protestwahl zu missbrauchen. "Bei der Europawahl geht es um unsere Zukunft und die der nächsten Generationen", sagte Brandstätter im Interview mit der APA. Den hohen Zuspruch für die Freiheitlichen führt Brandstätter auf die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung zurück.

Disney-Songschreiber Richard Sherman 95-jährig verstorben

Los Angeles/Burbank (Kalifornien) - Der für seine Disney-Songs bekannte US-Komponist Richard Sherman ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Schöpfer der Filmmusik von "Mary Poppins" und "Das Dschungelbuch" starb in Beverly Hills, wie Disney am Samstag mitteilte. Zusammen mit seinem 2012 verstorbenen Bruder Robert hatte er zwischen 1960 und 1973 über 200 Lieder für 27 Filme und rund 20 Fernsehproduktionen geschrieben.

Malische Oppositionspolitiker bildeten Exilregierung

Bamako/Genf - Malische Oppositionspolitiker haben nach eigenen Angaben im Exil eine Übergangsregierung gebildet. "Die Bürgerversammlung des zivilen Übergangs hat heute die Mitglieder der Regierung gewählt", hieß es in einer am Samstag in der Schweizer Stadt Genf veröffentlichten Erklärung. Diese zivile Übergangsregierung sei "die einzige legitime Regierung" des westafrikanischen Landes. Zum Regierungschef und Verteidigungsminister sei der Exilpolitiker Mohamed Cherif Kon� ernannt worden.

