Macron beginnt Staatsbesuch in Deutschland

Berlin - Im Zeichen von Dissonanzen zwischen Berlin und Paris beginnt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron an diesem Sonntag einen knapp dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Es ist der erste Besuch dieser Art eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Macron wird am frühen Nachmittag in Berlin eintreffen und dann zunächst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Demokratiefest im Regierungsviertel zur Feier von 75 Jahren Grundgesetz besuchen.

Stichwahl um die Präsidentschaft in Litauen gestartet

Vilnius - In Litauen hat Sonntag früh die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, für die nächsten fünf Jahre das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes zu bestimmen. Im Duell um das höchste Staatsamt in dem Ostseestaat im Nordosten Europas treten der favorisierte Amtsinhaber Gitanas Nauseda und Regierungschefin Ingrida Simonyte gegeneinander an - wie schon bei der vorigen Präsidentenwahl.

Brandstätter: EU-Wahl nicht als Protestwahl missbrauchen

Wien - Angesichts der aktuell guten Umfragewerte für die FPÖ warnt NEOS-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter davor, die EU-Wahl am 9. Juni als Protestwahl zu missbrauchen. "Bei der Europawahl geht es um unsere Zukunft und die der nächsten Generationen", sagte Brandstätter im Interview mit der APA. Den hohen Zuspruch für die Freiheitlichen führt Brandstätter auf die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung zurück.

Politikerin in Deutschland bei Angriff leicht verletzt

Göttingen - Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Zentrum der Stadt Göttingen im deutschen Bundesland Niedersachsen ist die Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott (Grüne) attackiert und leicht verletzt worden. Das teilten die Polizei und die Grünen-Landtagsfraktion am Samstagabend mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlug ein Mann der Politikerin am Mittag mehrfach gegen den Oberkörper. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verurteilte den Angriff.

Massenproteste in Israel gegen Netanyahu-Regierung

Tel Aviv - In Israel ist es erneut zu Massenprotesten gegen die rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gekommen. Laut der Zeitung "Times of Israel" forderten regierungskritische Demonstranten am Samstagabend an mehreren Orten in Israel den Rücktritt von Netanyahu, vorgezogene Wahlen und eine Einigung über die Freilassung der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln. In Tel Aviv kam es bei einer Kundgebung mit 80.000 Menschen zu Festnahmen.

Tödlicher Quad-Unfall in Bad Goisern

Bad Goisern - Ein 39-Jähriger ist am Samstagabend in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) bei einem Unfall mit einem Quad ums Leben gekommen. Der Mann war gemeinsam mit einem 43-Jährigen auf einer Forststraße unterwegs gewesen, als das Gefährt aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und über eine Böschung stürzte. Der Ältere der beiden wurde schwer verletzt, alarmierte aber noch die Hilfskräfte. Der Einheimische starb trotz Reanimation durch Rettung und Notarzt am Unglücksort.

Medizin-Studium wird am seltensten abgebrochen

Wien - Wer den Aufnahmetest schafft und an einer öffentlichen Uni Medizin inskribiert, macht das Studium mit hoher Wahrscheinlichkeit auch fertig. Nach zehn Jahren werden 86 Prozent der Studien erfolgreich abgeschlossen, zeigt eine Analyse der Statistik Austria. Nur knapp elf Prozent wurden abgebrochen oder unterbrochen. Beim Bachelor Jus hingegen war das nach zehn Jahren bei 69 Prozent der Fall - so viele wie in keiner anderen Studiengruppe. Nur 26 Prozent wurden abgeschlossen.

Keine größeren Reformen mehr im Bereich Arbeit geplant

Wien - Die Regierung hat sich in der laufenden Legislaturperiode für den Bereich Arbeit und Wirtschaft einiges vorgenommen. Während in den letzten Jahren verschiedene Neuerungen - etwa eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte - gelungen sind, bleiben die verbliebenen Vorhaben der Regierungspartner überschaubar. Offen ist noch ein Gesetz zur Übermittlung von Preisinformationen des Lebensmittelhandels an Vergleichsplattformen. Vom Tisch ist mittlerweile eine Reform der Bildungskarenz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red