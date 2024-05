Baerbock und Schallenberg für EU-Mission im Gazastreifen

Berlin - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat eine Wiedereinsetzung der EU-Kontrollmission an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten angeregt. Eine solche Mission könnte dazu beitragen, dass humanitäre Hilfsleistungen in den Gazastreifen gelangen könnten, sagte Baerbock am Sonntag in Berlin. Unterstützung erhielt sie von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). "Ich halte das für einen sehr überlegenswerten Vorschlag", sagte er am Sonntagabend in der "ZiB2".

Selenskyj will westliche Waffen gegen Russland einsetzen

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach den tödlichen Bombenangriffen auf die grenznahe Großstadt Charkiw das Recht auf einen Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Gebiet. Viele ausländische Politiker und Organisationen hätten ihr Beileid bekundet und Russland verurteilt, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner Videoansprache. "Es ist wichtig, dass diese Verurteilung zu angemessenen Konsequenzen führt."

EU-Außenminister tagen zur Lage in Ukraine und Nahost

Brüssel - Ganz oben auf der Agenda der EU-Außenministerinnen und -minister stehen am Montag in Brüssel wieder die Lage in der Ukraine bzw. in Nahost. Zum Start wird mit dem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba per Videozuschaltung die aktuelle Lage erörtert. Auch die UN-Friedenskonferenz in der Schweiz und Sicherheitszusagen der EU werden am Montag mit EU-Außenbeauftragten Josep Borrell diskutiert. Für Österreich nimmt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teil.

Macron will deutsch-französische Freundschaft stärken

Berlin - Beim ersten Staatsbesuchs eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren haben Emmanuel Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft beschworen. Die Zusammenarbeit beider Länder sei "unabdingbar und wichtig", sagte Macron nach seiner Ankunft mit Gattin Brigitte in Berlin. Er widersprach dem Eindruck, dass der deutsch-französische Motor ins Stottern geraten sei: "Das stimmt nicht. Wir schreiten voran."

AfD bei Kommunalwahlen in Thüringen unter den Erwartungen

Erfurt - Bei den Kommunalwahlen im ostdeutschen Bundesland Thüringen ist am Sonntag der durchschlagende Erfolg der rechtspopulistischen AfD ausgeblieben. In vielen Städten und Landkreisen zeichneten sich am Abend Stichwahlen um Spitzenposten ab. AfD-Kandidaten dürften nach vorläufigen Zahlen des Landeswahlleiters nur in einigen Fällen in die zweite Runde gekommen sein. In der Landeshauptstadt Erfurt dürfte es zu einem Duell zwischen dem CDU-Kandidaten und dem SPD-Amtsinhaber kommen.

ÖFB-Junioren als Gruppensieger im Viertelfinale der U17-EM

Paralimni - Österreichs Fußball-Junioren sind mit einer Gala ins Viertelfinale der U17-EM in Zypern eingezogen. Die ÖFB-Youngsters fertigten am Sonntag in Paralimni Dänemark mit 4:0 (2:0) ab und stehen als Gruppensieger zum dritten Mal in der Verbandsgeschichte in der K.o.-Phase des Kontinentalturniers dieser Altersstufe. Im Viertelfinale wartet auf das ungeschlagene ÖFB-Team von Martin Scherb am Mittwoch in Larnaka nun Serbien als Gegner.

Litauischer Präsident Nauseda wiedergewählt

Vilnius - Der litauische Präsident Gitanas Nauseda hat sich am Sonntag eine weitere Amtszeit gesichert. Der favorisierte Amtsinhaber setzte sich in einer Stichwahl gegen Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte durch, die bereits vor fünf Jahren den Kürzeren gegen Nauseda gezogen hatte. Simonyte gestand ihre Niederlage bereits vor Ende der Auszählung ein, da Nauseda mit 80 zu 20 Prozent einen uneinholbaren Vorsprung hatte. Rund drei Viertel der Wahllokale waren ausgezählt.

Mehrere Tote nach heftigen Stürmen in den USA

Houston (Texas) - Heftige Stürme haben im Süden der USA große Schäden angerichtet - mehr als zehn Menschen starben dabei. Das Extremwetter zog in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) über Texas, Oklahoma und Arkansas hinweg, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. An mehreren Stellen entstanden demnach in allen drei Bundesstaaten auch Tornados. Das gesamte Ausmaß war Sonntagmittag (Ortszeit) noch unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red