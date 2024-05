US-Waffen in Russland: Blinken signalisiert Flexibilität

Washington/Brüssel - In der Debatte um den Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine gegen militärische Ziele in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken Flexibilität angedeutet. Seit Beginn des Krieges habe die US-Regierung ihre Unterstützung für die Ukraine an die sich verändernden Bedingungen angepasst, sagte Blinken am Mittwoch während eines Besuchs im kleinen Nachbarland Moldau. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin tun werden."

Lawrow bringt China für Friedenskonferenz ins Spiel

Moskau - Russland hat China als Ausrichter einer Friedenskonferenz im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht. China könnte eine Friedenskonferenz einberufen, an der Russland und die Ukraine teilnehmen würden, sagte Außenminister Sergej Lawrow der russischen Nachrichtenagentur RIA in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Ein solcher Schritt wäre eine Fortsetzung der Bemühungen der Regierung in Peking um eine Lösung der Ukraine-Krise.

Teilergebnisse: ANC büßt absolute Mehrheit in Südafrika ein

Pretoria - Bei der Parlamentswahl in Südafrika hat der seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) erstmals seine absolute Mehrheit verloren. Dies geht aus Teilergebnissen hervor, die die Wahlkommission am Donnerstagvormittag veröffentlichte. Demnach kam der ANC nach Auszählung von zehn Prozent der Wahllokale auf 42,3 Prozent der Stimmen.

USA billigen Verkauf von zwölf "Black Hawk" an Österreich

Washington - Die US-Regierung hat den Verkauf von zwölf Black Hawk Transporthubschraubern an Österreich genehmigt. "Der vorgeschlagene Verkauf wird Österreichs Fähigkeit zur Abschreckung aktueller und künftiger Bedrohungen verbessern", erklärte die US-Behörde für internationale Sicherheitskooperation (DSCA) am Mittwoch (Ortszeit). Die Kosten, einschließlich Logistik und Service, wurden mit 1,05 Milliarden Dollar (967,12 Mio. Euro) angegeben.

Ermittler: Größter Schlag gegen globale Cyberkriminalität

Frankfurt/Wien - Die Ermittler sprechen vom größten Schlag gegen Cyberkriminelle: Bei einem koordinierten Einsatz in mehreren Ländern sind weltweit mehr als 100 Server beschlagnahmt und 1.300 Domains außer Betrieb gesetzt worden. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) Donnerstag früh mit. Auch österreichische Behörden waren demnach an der Aktion beteiligt.

Drei Erwachsene und ein Kind in London angeschossen

London - In London sind vier Menschen angeschossen worden, darunter ein Kind. Die Polizei wurde am Mittwochabend an den Tatort in der Nähe eines Restaurants gerufen und fand die Verletzten mit Schusswunden. Alle seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Metropolitan Police in der Nacht auf Donnerstag mit. Das Kind sei in einem kritischen Zustand. Die Hintergründe der Tat, die sich im Nordosten der britischen Hauptstadt ereignete, waren zunächst unklar.

Südkorea und Japan melden weitere Raketentests Nordkoreas

Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs neuerlich mindestens zehn ballistische Raketen in Richtung Japan abgefeuert. Die Geschosse seien am Donnerstag um 6.14 Uhr (Ortszeit) aus der Region Sunan nahe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden und rund 350 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Meer stürzten, teilte das südkoreanische Militär am Donnerstag mit. Auch Japans Premier Fumio Kishida bestätigte einen Raketenstart durch Nordkorea.

20-Jähriger landete in Tirol mit Pkw auf McDonald's-Terrasse

Schlitters - Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist mit seinem Pkw in der Nacht auf Donnerstag auf der Terrasse des McDonald's-Restaurants in Schlitters (Bez. Schwaz) gelandet. Der 20-Jährige verlor die Herrschaft über seinen Wagen, geriet von der Straße, durchbrach einen Zaun und kam auf der Terrasse zum Stillstand. Anschließend entfernten der Lenker und sein 21-jähriger Beifahrer die Kennzeichen vom Auto und flüchteten, sie wurden aber noch in der Nähe des Unfallorts angetroffen.

