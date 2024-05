ANC verliert bei Südafrika-Wahl absolute Mehrheit

Pretoria - Nach der Parlamentswahl in Südafrika hat sich am Donnerstag laut Teilergebnissen ein Verlust der absoluten Mehrheit für den seit 30 Jahren allein regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) abgezeichnet. Nach Auszählung von 35 Prozent der Stimmen kam die Partei des Nationalhelden Nelson Mandela laut Wahlkommission auf 42,3 Prozent - ein klarer Verlust gegenüber den 57 Prozent im Jahr 2019. Die größte Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA) erhielt knapp 25 Prozent.

"Fridays For Future" streiken für EU-Wahl und Green Deal

Wien - Der Klimastreik von "Fridays For Future" (FFF) am Freitag steht ganz im Zeichen der EU-Wahl am 9. Juni und für die Zukunft des Green Deals. Diesen führen die Aktivistinnen und Aktivisten auch auf eine Rekordbeteiligung von Jungwählerinnen und -wählern bei der vergangenen Wahl im Jahr 2019 zurück. Durch den aktuellen Rechtsruck seien nun allerdings zentrale Elemente des Klimaschutzes in Gefahr - und die EU sei noch keineswegs auf kommende Klimakatastrophen vorbereitet.

NASA: Entfernteste bisher bekannte Galaxie entdeckt

Washington/Paris - Das James-Webb-Weltraumteleskop hat die am weitesten entfernte bisher bekannte Galaxie entdeckt. Die auf den Namen JADES-GS-z14-0 getaufte Galaxie habe gerade mal rund 290 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert und weise Besonderheiten auf, die Folgen für das Verständnis des frühen Universums hätten, erklärte die US-Weltraumbehörde NASA am Donnerstag. Das Licht der nun neu entdeckten Galaxie brauchte mehr als 13,5 Milliarden Jahre, um zur Erde zu gelangen.

Gantz droht Netanyahu mit Ende der Zusammenarbeit

Tel Aviv/Jerusalem - In Israel geht Kriegskabinettsmitglied Benny Gantz auf Konfrontationskurs zu Regierungschef Benjamin Netanyahu: Seine Partei legte am Donnerstag einen Gesetzentwurf vor, in dem sie Neuwahlen forderte. Diese sollen auf Wunsch von Gantz vor Oktober erfolgen, also bevor sich der Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel das erste Mal jährt. Die Likud-Partei Netanyahus prangerte den Schritt als eine "Belohnung" für die Hamas an.

EU beschließt Bargeldobergrenze von 10.000 Euro

Brüssel/EU-weit - In der EU gilt künftig eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. Die Mitgliedsstaaten beschlossen am Donnerstag diese Grenze sowie weitere Regeln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Bargeldobergrenze wird demnach in drei Jahren gelten - allerdings nicht für Transaktionen unter Privatpersonen, von denen keine beruflich mit dem jeweiligen Verkaufsobjekt handelt. Regierungen können auch eine niedrigere Höchstgrenze festlegen.

Trump-Jury zieht sich erneut für Beratungen zurück

New York - Nach dem Vorlesen von angefragten Passagen aus Zeugenaussagen hat sich die Jury im Schweigegeld-Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder zu Beratungen über das Urteil zurückgezogen. Richter Juan Merchan schickte die sieben Männer und fünf Frauen am Donnerstag in einen separaten Raum im New Yorker Gericht, wo diese über Schuld oder Unschuld Trumps diskutierten.

Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Niederösterreich

Obritzberg-Rust - Rund 180 Mitglieder von 15 Feuerwehren sind am Donnerstagabend bei einem Brand in Obritzberg-Rust (Bezirk St. Pölten) im Einsatz gestanden. Die Flammen hatten von einem Wirtschaftsgebäude auf das angrenzende Wohnobjekt übergegriffen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, bestätigte Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage entsprechende Medienberichte.

