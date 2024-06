Jugendkriminalität: ÖVP präsentierte Gesetzesentwurf

Wien - Vor dem Hintergrund der Debatte um Jugendkriminalität haben Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) am Freitag einen Gesetzesentwurf präsentiert, der künftig Fallkonferenzen sowie Regelbelehrungen auch bei strafunmündigen Minderjährigen, die noch keine 14 sind, möglich machen soll. Die Novelle soll nach Abschluss der Verhandlungen mit dem grünen Koalitionspartner "so schnell wie möglich in Kraft treten", sagte Edtstadler.

Inflation im Mai bei 3,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate für Österreich ist weiter rückläufig. Im Mai stiegen die Preise laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Jahresabstand um 3,3 Prozent, im April waren es noch 3,5 Prozent gewesen. Der EU-harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Österreich betrug im Mai ebenfalls 3,3 Prozent und lag damit abermals deutlich über dem Eurozonen-Schnitt von 2,6 Prozent. Im Euro-Raum stiegen die Preise im Mai wieder etwas stärker als im April (2,4 Prozent).

Weiterer Vogelgrippe-Fall bei Mensch in den USA

Washington - In den USA ist ein dritter Vogelgrippe-Fall bei einem Menschen nach Kontakt mit Kühen erfasst worden. Erstmals gebe es typischere Symptome einer akuten Atemwegserkrankung wie Husten, hieß es von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Betroffen ist demnach ein Mitarbeiter eines Milchviehbetriebes im US-Bundesstaat Michigan. Angesichts des Ausmaßes der Ausbreitung des Virus bei Milchkühen sei mit weiteren Fällen in den USA zu rechnen.

U-Haft über steirischen Bombenbauer verhängt

Graz - Über den 55-jährigen, steirischen Bombenbauer, der gestanden hat, Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas platziert zu haben, ist am Freitag in der Justizanstalt Graz-Jakomini die Untersuchungshaft verhängt worden. Laut Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz bestehe Tatbegehungs- und Ausführungsgefahr. In zwei Wochen wird die Verlängerung der U-Haft überprüft. Bei den Ermittlungen indessen gab es am Freitag keine wesentlichen neuen Erkenntnisse.

Tschetschene wegen Olympia-Anschlagsplan festgenommen

Paris - Die französischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben Anschlagspläne gegen Zuschauer und Sicherheitskräfte während der Olympischen Sommerspiele vereitelt. Ein 18-jähriger Tschetschene sei festgenommen worden, weil er einen islamistisch motivierten Anschlag auf das Fußballstadion Geoffroy Guichard in Saint-Etienne vorbereitet habe, erklärte das Innenministerium. Es handle sich um das "erste vereitelte Attentat gegen die Olympischen Spiele", die am 26. Juli beginnen.

Messerattacke auf Islamkritiker in Deutschland

Mannheim - Der aus Bayern stammende deutsche Islamkritiker Michael Stürzenberger ist Freitagmittag bei einer Messerattacke auf eine Versammlung von Pax Europa in Mannheim verletzt worden. Neben Stürzenberger verletzte der Angreifer weitere Menschen. Ein Polizist erlitt derart schwere Verletzungen, dass er laut Angaben aus Sicherheitskreisen notoperiert werden musste. Nach Angaben der Polizei wurde der Angreifer niedergeschossen. Ob es einen politischen Hintergrund gibt, ist noch unklar.

Israels Armee im Zentrum von Rafah im Einsatz

Kairo/Rafah - Israels Armee ist trotz internationaler Kritik an ihrem Vorgehen in Rafah jetzt auch im Zentrum der Stadt im südlichen Gazastreifen im Einsatz. Die Armee teilte am Freitag mit, Truppen hätten dort Raketenwerfer, Tunnel und Waffen der Hamas entdeckt. Soldaten zerstörten demnach in der Gegend auch ein Waffenlager der Islamisten. Von palästinensischer Seite hieß es unterdessen, nach dem Rückzug Israels aus Jabalia im Nordgazastreifen seien Dutzende Leichen geborgen worden.

Berlin erlaubt Ukraine Waffeneinsatz gegen Ziele in Russland

Berlin/Washington - Deutschland gibt der Ukraine bei der Verteidigung der Millionenstadt Charkiw gegen russische Angriffe freie Hand. Die ukrainischen Streitkräfte dürfen sich gegen den Beschuss aus dem russischen Grenzgebiet auch mit aus Deutschland gelieferten Waffen wehren, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit. US-Außenminister Antony Blinken bestätigte, dass zuvor auch Präsident Joe Biden eine entsprechende Entscheidung auch für die USA getroffen habe.

