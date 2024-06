Dauerregen und Jahrhunderthochwasser in Süddeutschland

München/Stuttgart/Bern - Der Dauerregen im Südwesten Deutschlands hat zu Pegelständen geführt, wie sie statistisch gesehen nur einmal in mehr als hundert Jahren erreicht werden. Angesichts des extremen Dauerregens und der erwarteten Hochwasserlage riefen mehrere Landkreise im Westen des Bundeslandes Bayern den Katastrophenfall aus.

Wahl in Indien - Modi rief sich vor Ergebnis zum Sieger aus

Neu-Delhi - Nach Ende der Wahl in Indien hat sich der hindu-nationalistische Regierungschef Narendra Modi noch vor Bekanntgabe der Ergebnisse zum Sieger erklärt. "Ich kann mit Zuversicht sagen, dass die Menschen in Indien in Rekordzahl für die Wiederwahl der NDA-Regierung gestimmt haben", schrieb er am Samstagabend auf der Plattform X, ohne seine Behauptung zu belegen. Modi hat sich einer Nachwahlbefragung zufolge eine dritte Amtszeit gesichert.

Israel setzt Rafah-Offensive fort, USA werben für Waffenruhe

Rafah - Israel hat nach der Vorlage eines neuen Vorschlags für eine Waffenruhe im Gazastreifen seine Offensive in Rafah fortgesetzt. Einwohner der Stadt an der Grenze zu Ägypten berichteten am Samstag über Luftangriffe und Artilleriebeschuss. Während die USA um Unterstützung für den "umfassenden" Vorschlag Israels warben, bekräftigte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu seine Haltung, dass der Krieg erst dann enden könne, wenn die Hamas zerstört worden sei.

Richard Lugner und Lebensgefährtin Reiländer heirateten

Wien - Unter gehörigem Medieninteresse hat Baumeister Richard Lugner (91) am Samstag im Wiener Rathaus seine Lebensgefährtin Simone Reiländer alias "Bienchen" geheiratet. Für den Baumeister ist es bereits die sechste Ehe, Reiländer trat zum ersten Mal vor eine Standesbeamtin. Die Trauzeugin der 42-jährigen Braut war ihre Schwester, Sonja Reiländer. Richard Lugner wurde von seinem Sohn Alexander begleitet.

Vier Verletzte bei Schüssen in deutscher Stadt Hagen

Hagen - Bei Schussabgaben in einem Wohnhaus und einem Friseursalon in der deutschen Stadt Hagen sind am Samstag vier Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndete nach einem tatverdächtigen 34-Jährigen. Bis zum späten Nachmittag wurde er noch nicht gefunden. Eines der vier verletzten Opfer sei die Ehefrau des mutmaßlichen Täters, sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei.

Kanzler mit rundem Tisch gegen Verbrenner-Aus

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft am Montag einen runden Tisch mit Experten sowie Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft ein, um die gemeinsame Vorgangsweise gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrenner-Aus zu besprechen. Die Weichenstellungen für den Standort Europa müssten jetzt getroffen werden, verwies das Bundeskanzleramt gegenüber der APA auf die EU-Wahlen am 9. Juni. "Wir sagen 'Ja' zum Auto" und "zu über hunderttausend Arbeitsplätzen", wird Nehammer zitiert.

29 Bergsteiger an der Zugspitze aus Bergnot gerettet

Garmisch-Partenkirchen - Mehrere Gruppen von Bergsteigern sind am Samstag an der Zugspitze in Deutschland im Schneetreiben in Not geraten. Am Nachmittag seien die Bergsteiger von der Bergwacht wohlbehalten zum Gletscherrestaurant Sonnalpin am Zugspitzplatt begleitet worden, teilte die deutsche Bergwacht mit.

Start von "Starliner"-Testflug erneut abgebrochen

Cape Canaveral - Ein geplanter erster bemannter Testflug des krisengeplagten Raumschiffs "Starliner" ist erneut kurz vor dem anvisierten Start abgebrochen worden. Rund drei Minuten, bevor das Raumschiff am Samstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten sollte, gab es zunächst einen vorübergehenden Stopp, dann wurde der Start von der US-Raumfahrtbehörde NASA ganz abgebrochen.

