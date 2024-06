Gemeinden erhalten von Bund zusätzliche Mittel

Wien/Wiener Neustadt - Der 73. Städtetag in Wiener Neustadt hat am Mittwoch zusätzliche, über den Finanzausgleich hinausgehende Gelder für die Gemeinden mit sich gebracht. Ein im Ministerrat geschnürtes Paket umfasst eine Summe von über 1,3 Mrd. Euro, wovon 920 Mio. "frische Mittel" sind. "Luft zum Atmen" für die Kommunen, meinte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) forderte in seiner Funktion als Städtebund-Präsident eine Änderung des Verteilungsschlüssels.

Pegel in Oberösterreich und Niederösterreich sinken

Linz/St. Pölten - Nach starken Niederschlägen sind die Pegel am Mittwoch in Oberösterreich und Niederösterreich zurückgegangen. Nachdem in mehreren Gemeinden entlang der Donau am Dienstag der mobile Hochwasserschutz errichtet worden war, soll dieser in den kommenden Tagen wieder rückgebaut werden. In Niederösterreich wurde am Dienstagabend der Pegel-Höchststand erreicht. "Die Lage hat sich grundsätzlich entspannt", berichtete Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, am Mittwoch.

Bange Hochwasser-Stunden entlang der Donau in Bayern

München - Die Hochwasserlage in Bayern bleibt trotz erster Entspannungssignale aus einigen Regionen angespannt. Vor allem im Osten des deutschen Bundeslandes entlang der Donau waren die Pegelstände am Mittwoch weiter auf hohem Niveau, auch wenn es erste leichte Rückgänge gab. Das Nachbarbundesland Baden-Württemberg geht hingegen langsam in den Normalzustand über - hier laufen seit Dienstag Aufräumarbeiten. Indes wurde die sechste Tote der Überschwemmungen in Süddeutschland geborgen.

Indien-Wahl: Modi-Partei verliert absolute Mehrheit

Neu-Delhi - Bei der Parlamentswahl in Indien hat die Partei von Premierminister Narendra Modi das erste Mal seit zehn Jahren ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren. Die BJP sicherte sich 240 der insgesamt 543 zur Wahl stehenden Sitze, wie Daten der Wahlkommission nach dem Auszählen aller Stimmen am Mittwoch zeigten. Sie bleibt aber weiter stärkste Kraft. Zusammen mit ihren bisherigen Koalitionspartnern kommt die BJP nach Auswertung örtlicher Medien auf 292 Sitze.

1,5-Grad-Marke wird wahrscheinlich zeitweise überschritten

New York - Die weltweite durchschnittliche Jahrestemperatur wird nach Einschätzung der UNO bis 2028 mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit zeitweise die 1,5-Grad-Marke überschreiten. "Wir spielen mit unserem Planeten russisches Roulette", sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Mittwoch in einer großen Klima-Rede in New York. "Wir brauchen eine Ausfahrt vom Highway zur Klimahölle."

"Starliner"-Raumschiff erstmals bemannt zur ISS gestartet

Cape Canaveral - Nach jahrelangen Verzögerungen ist das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" erstmals zu einem bemannten Testflug zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Mit den NASA-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams an Bord startete das Raumschiff am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida mithilfe einer "Atlas V"-Rakete, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde zeigten. Der Testflug war zuvor mehrfach verschoben worden.

D-Day-Feierlichkeiten am Mittwoch begonnen

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die dreitägigen Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Landung der Alliierten in der Normandie (D-Day) vor 80 Jahren eingeläutet. Macron gedachte am Mittwoch in Plumelec in der Bretagne gemeinsam mit Veteranen jener Soldaten, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 1944 den Militäreinsatz "Operation Overlord" einleiteten. Unterdessen traf US-Präsident Joe Biden zu einem fünftägigen Besuch in Frankreich ein.

AK will mehr Väterbeteiligung bei Elternkarenz

Wien - Nach wie vor teilt sich in Österreich nur ein sehr geringer Anteil an Elternpaaren die Karenz gleichmäßig auf - meist ist es die Mutter, die die Karenz zum größten Teil übernimmt. Die Arbeiterkammer (AK) will die Väterbeteiligung erhöhen und attraktiver machen. Dafür will sie sowohl die Politik als auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Die AK fordert mehr Information der Regierung über die Möglichkeiten bei Karenzen und eine Verdoppelung des Partnerschaftsbonus.

