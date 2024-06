EU-Wahl geht in Tschechien und Irland weiter

Dublin/Prag - Nach den Niederlanden sind am Freitag die Europawahlen in Irland weitergegangen. Rund 3,6 Millionen Menschen waren dazu aufgerufen, ihre Stimme für das Europäische Parlament abzugeben. Auch in Tschechien beginnen die Europawahlen am Freitag, dort eröffnen die Wahllokale erst um 14.00 Uhr. Die Menschen haben dort bis Samstagmittag Zeit, ihre Stimme abzugeben.

Wieder israelische Angriffe auf Rafah

Rafah - Das israelische Militär hat palästinensischen Angaben zufolge auch in der Nacht wieder die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus angegriffen. Panzer hätten den Westen und das Stadtzentrum beschossen, teilten Anrainer mit. Dabei seien mehrere Bewohner verletzt worden, die in ihren Häusern von dem Beschuss überrascht worden seien. Zudem versuchten israelische Truppen, mit Panzern weiter nach Westen vorzudringen.

OeNB sieht 2024 nur schwache Wirtschaftserholung

Wien - Nach einer Rezession 2023 sieht die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) heuer nur eine leichte Erholung der heimischen Wirtschaft. Das Wachstum wird mit 0,3 Prozent prognostiziert und von einem sich erholenden privaten Konsum und von den Exporten getragen. Bei ihrer Prognose im März war die OeNB noch von einem Wachstum für 2024 von 0,5 Prozent ausgegangen. Die HVPI-Inflation dürfte sich heuer deutlich abschwächen und auf 3,4 Prozent sinken, nach 7,7 Prozent im Jahr 2023.

SPÖ schärft ihren Asylkurs nach

Wien - Neue Töne in Sachen Asyl kommen aus der SPÖ. Die Sozialdemokraten wollen auch Gewalttäter aus Afghanistan und Syrien abschieben. Der entsprechende Vorstoß des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz wird von Klubobmann Philip Kucher explizit unterstützt: "Wer Mord und Terrorismus bejubelt, ist kein Schutzsuchender", meinte er in der "ZiB2". Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begrüßt die deutsche Ankündigung.

Gewitter über Wien forderte die Feuerwehr

Wien - Das heftige Gewitter, das Donnerstagabend über Wien gezogen ist, hat zwischen 21.00 und 2.00 Uhr für etwa 70 zusätzliche Feuerwehreinsätze gesorgt. Am spektakulärsten waren zwei Blitzeinschläge: In Penzing wurde dadurch das Dach eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt, in Währing spaltete er einen 15 Meter hoher Baum im Innenhof, der darauf gegen ein Haus stürzte.

Dutzende Drohnenangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht auf Freitag mit 53 Kampfdrohnen und fünf Marschflugkörpern angegriffen. Die Marschflugkörper sowie 48 Drohnen hätten zwar von der Luftverteidigung abgeschossen werden können, teilte die ukrainische Luftwaffe in der Früh auf Telegram mit. Doch nahe der Hauptstadt brach dennoch ein Brand in einer Industrieanlage aus. Auch am Vormittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, wie der Zivilschutz mitteilte.

Verdacht in Graz: Kind soll bei OP mitgemacht haben

Graz - Eine Chirurgin des LKH-Universitätsklinikums Graz steht im Verdacht, ihrer minderjährigen Tochter nicht nur den Aufenthalt im Operationssaal, sondern auch die aktive Teilnahme gestattet zu haben. Zwei ärztliche Mitglieder des OP-Teams wurden bis zur genauen Klärung des Sachverhalts vom Dienst freigestellt, teilte die Steiermärkische Krankenanstaltgesellschaft (KAGes) am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte, dass nach einer anonymen Anzeige Ermittlungen laufen.

Sicherheitsvorkehrungen für Regenbogenparade erhöht

Wien - Die Regenbogenparade wird an diesem Samstag wieder über den Wiener Ring ziehen - und dafür wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, kündigte die Polizei am Freitag an. Zwar gäbe es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr, dennoch würde man diese Maßnahmen aufgrund aktueller Einschätzungen hinsichtlich terroristischer und extremistischer Taten bei größeren Menschenansammlungen generell ergreifen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red