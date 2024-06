EU-Wahl geht in Tschechien und Irland weiter

Dublin/Prag - Nach den Niederlanden sind am Freitag die Europawahlen in Irland weitergegangen. Rund 3,6 Millionen Menschen waren dazu aufgerufen, ihre Stimme für das Europäische Parlament abzugeben. Auch in Tschechien beginnen die Europawahlen am Freitag, dort eröffnen die Wahllokale erst um 14.00 Uhr. Die Menschen haben dort bis Samstagmittag Zeit, ihre Stimme abzugeben.

Suche nach Erdrutsch-Opfern in Papua-Neuguinea eingestellt

Port Moresby - Zwei Wochen nach dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea haben die Rettungsteams in dem pazifischen Inselstaat die Suche nach weiteren Opfern und die Bergung von Leichen eingestellt. Das Katastrophengebiet werde zu einem Massengrab erklärt, teilten örtliche Behörden nach Medienberichten von Freitag mit. Der örtliche Katastrophenschutz hatte von rund 2.000 Verschütteten gesprochen. Bisher konnten nur elf Leichen geborgen werden.

SPÖ schärft ihren Asylkurs nach

Wien - Neue Töne in Sachen Asyl kommen aus der SPÖ. Die Sozialdemokraten wollen auch Gewalttäter aus Afghanistan und Syrien abschieben. Der entsprechende Vorstoß des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz wird von Klubobmann Philip Kucher explizit unterstützt: "Wer Mord und Terrorismus bejubelt, ist kein Schutzsuchender", meinte er in der "ZiB2". Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begrüßt die deutsche Ankündigung.

Dutzende Drohnenangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht auf Freitag mit 53 Kampfdrohnen und fünf Marschflugkörpern angegriffen. Die Marschflugkörper sowie 48 Drohnen hätten zwar von der Luftverteidigung abgeschossen werden können, teilte die ukrainische Luftwaffe in der Früh auf Telegram mit. Doch nahe der Hauptstadt brach dennoch ein Brand in einer Industrieanlage aus. Auch am Vormittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, wie der Zivilschutz mitteilte.

Wieder israelische Angriffe auf Rafah

Rafah - Das israelische Militär hat palästinensischen Angaben zufolge auch in der Nacht wieder die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus angegriffen. Panzer hätten den Westen und das Stadtzentrum beschossen, teilten Anrainer mit. Dabei seien mehrere Bewohner verletzt worden, die in ihren Häusern von dem Beschuss überrascht worden seien. Zudem versuchten israelische Truppen, mit Panzern weiter nach Westen vorzudringen.

Senioren wollen Ministerium für Altersfragen

Wien - Der Seniorenrat fordert von der nächsten Bundesregierung die Einrichtung eines eigenen Ministeriums für Altersfragen. Im Vorfeld der Nationalratswahl im September hat die Interessensvertretung der Seniorinnen und Senioren einen Forderungskatalog mit 127 Punkten ausgearbeitet, die im Sommer mit allen Parteien diskutiert werden sollen, so die beiden Präsidenten Ingrid Korosec und Peter Kostelka bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Verdacht in Graz: Kind soll bei OP mitgemacht haben

Graz - Eine Chirurgin des LKH-Universitätsklinikums Graz steht im Verdacht, ihrer minderjährigen Tochter nicht nur den Aufenthalt im Operationssaal, sondern auch die aktive Teilnahme gestattet zu haben. Zwei ärztliche Mitglieder des OP-Teams wurden bis zur genauen Klärung des Sachverhalts vom Dienst freigestellt, teilte die Steiermärkische Krankenanstaltgesellschaft (KAGes) am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte, dass nach einer anonymen Anzeige Ermittlungen laufen.

Hitzewelle auf Zypern hält seit Tagen an

Nikosia - Die Menschen auf Zypern leiden unter einer tagelangen Hitzewelle mit Temperaturen von tagsüber deutlich über 40 Grad. In der Region der Hauptstadt Nikosia wurden für Freitag 44 Grad erwartet, wie das zypriotische Wetteramt mitteilte. Die Hitzewelle hatte am Montag begonnen und soll sich bis in die kommende Woche ziehen, wie Meteorologen im Radio sagten. Auch nachts zeigen die Thermometer Werte von nur knapp unter 30 Grad.

