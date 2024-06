EU-Wahlkampf endete am Freitag mit Schlusskundgebungen

Wien - Der Wahlkampf zur EU-Wahl am Sonntag (9. Juni) ist am Freitag offiziell zu Ende gegangen. Nach ÖVP, KPÖ und DNA schlossen am Freitagnachmittag auch die SPÖ, FPÖ, die Grünen und die NEOS ihre Kampagnen ab. Mehr national als europäisch verlief das blaue Finale, Ansagen in Richtung Grün-Wähler gab es von der SPÖ, die Grünen wiederum warben mit dem Einsatz "fürs Klima und gegen rechts" noch einmal um Stimmen, die NEOS gaben sich siegessicher.

Dänische Ministerpräsidentin in Kopenhagen angegriffen

Kopenhagen - Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ist am Freitag im Zentrum Kopenhagens von einem Mann angegriffen und geschlagen worden. Sie stehe unter Schock, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Polizei und das Büro der Ministerpräsidentin. Es war unklar, ob die Sozialdemokratin verletzt wurde. Der Mann wurde nach dem Vorfall festgenommen. Der Angriff ereignete sich auf dem Kultorvet-Platz (Kohlmarkt).

Hälfte will Kinderkriegen aufgrund von Krisen überdenken

Wien - 50 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen meinen, dass man sich das Kinderkriegen aufgrund der aktuellen Krisen wie Klimawandel, Kriegen und Inflation noch einmal überlegen sollte. Ein Drittel der Männer und Frauen zwischen 20 und 29 Jahren empfindet es sogar als unverantwortlich, heute noch Kinder zu bekommen. Vater zu sein, gehört zum Leben dazu, sagen aber auch 76 Prozent der Männer, zeigt eine Umfrage im Auftrag des Kinderwunschzentrums an der Wien zum Vatertag.

Biden als Staatsgast bei Macron in Paris

Paris/Washington - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt am Samstag seinen US-Kollegen Joe Biden als Staatsgast in Paris. Nach einer offiziellen Begrüßungszeremonie ist ein bilaterales Gespräch der beiden im Amtssitz Macrons geplant. Der US-Präsident ist derzeit zu einem mehrtägigen Besuch in Frankreich. Er kam bereits am Mittwoch dort an und nahm unter anderem am Donnerstag in der Normandie an Feierlichkeiten zur Landung alliierter Truppen vor 80 Jahren teil.

Macron schmiedet Koalition für Militärberater in Ukraine

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron berät mit Partnern über die Entsendung von Militärausbildnern in die Ukraine. "Um effizient zu sein, wollen wir eine Koalition, und mehrere Partner haben bereits zugesagt", sagte Macron am Freitag in Paris. "Wir werden diese Koalition in den kommenden Tagen auf den Weg bringen." Die USA sagten unmittelbar ab. Macron will indes mit der Ausbildung ukrainischer Piloten und Mechaniker für die zugesagten Mirage-Kampfflugzeuge sofort beginnen.

Regenbogenparade zieht wieder für LGBTIQ-Rechte am Ring

Wien - Unter dem Motto "Pride is a demonstration" werden am Samstagnachmittag zehntausende Menschen bei der 28. Regenbogenparade als Höhepunkt der Vienna Pride in Wien erwartet, um für die Rechte von LGBTIQ-Menschen zu demonstrieren. Nach einem Terror-Zwischenfall bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr wurden heuer Sicherheitsvorkehrungen erhöht, was sich vor allem durch mehr sichtbare Polizeipräsenz niederschlagen sollte.

Schwere Hagelschäden in der Steiermark und Niederösterreich

Leibnitz/Deutschlandsberg/Waidhofen a.d. Thaya - Unwetter haben am Freitagnachmittag in der Steiermark und in Niederösterreich Millionenschäden in der Landwirtschaft verursacht. Rund 5.000 Hektar Fläche an landwirtschaftlichen Kulturen waren von Starkniederschlägen und Hagel betroffen, gab die Österreichische Hagelversicherung am Freitagabend bekannt.

