Stronach offenbar wegen sexueller Übergriffe festgenommen

Wien - Der austro-kanadische Unternehmer Frank Stronach, Gründer des kanadischen Unternehmens Magna International, wurde laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters und weiterer Medien am Freitag in Kanada verhaftet. Er soll wegen fünf Straftaten, darunter sexueller Übergriff und Vergewaltigung, angeklagt worden sein, sagten laut dem Bericht örtliche kanadische Polizeibeamte. Der 91-jährige Stronach soll mittlerweile unter Auflagen wieder auf freiem Fuß sein.

EU-Wahl startet in Slowakei, Italien, Malta und Lettland

EU-weit/Prag - Nach den Niederlanden, Irland und Tschechien hat am Samstag die EU-Wahl in der Slowakei, Italien, Lettland, Malta und den französischen Überseegebieten begonnen. In der Slowakei öffneten die Wahllokale um 7.00 Uhr, das Land mit seinen 5,4 Millionen Einwohnern wählt insgesamt 15 EU-Abgeordnete. Die Wahl erfolgt unter dem Eindruck des Attentats auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico, der Mitte Mai niedergeschossen und schwer verletzt worden war.

Nach Angriff auf Frederiksen wird Mann befragt

Kopenhagen - Im Zusammenhang mit einem Angriff auf die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen soll noch diesen Samstag ein Mann in Kopenhagen verhört werden. Der 39-Jährige werde gegen 13.00 Uhr zur Befragung vor einem Gericht in der dänischen Hauptstadt vorgeführt, teilte die Polizei mit. Details nannte sie nicht. Frederiksen war nach Angaben ihres Büros am Freitag von einem Mann auf einem Platz im Zentrum von Kopenhagen geschlagen worden.

Toter und Hagelschäden in Steiermark und Niederösterreich

Leoben/Leibnitz/Deutschlandsberg - Unwetter haben Freitagnachmittag in der Steiermark und in Niederösterreich Millionenschäden in der Landwirtschaft verursacht. In der Steiermark war ein Toter zu beklagen: Ein Baggerfahrer wollte im Bezirk Leoben einen hochwasserführenden Bach ausbaggern, dabei kippte die Maschine um, der 36-Jährige kam ums Leben. Rund 5.000 Hektar landwirtschaftliche Kulturen waren von Starkregen und Hagel betroffen, gab die Österreichische Hagelversicherung Freitagabend bekannt.

Regenbogenparade zieht wieder für LGBTIQ-Rechte am Ring

Wien - Unter dem Motto "Pride is a demonstration" werden am Samstagnachmittag zehntausende Menschen bei der 28. Regenbogenparade als Höhepunkt der Vienna Pride in Wien erwartet, um für die Rechte von LGBTIQ-Menschen zu demonstrieren. Nach einem Terror-Zwischenfall bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr wurden heuer Sicherheitsvorkehrungen erhöht, was sich vor allem durch mehr sichtbare Polizeipräsenz niederschlagen sollte.

Hälfte will Kinderkriegen aufgrund von Krisen überdenken

Wien - 50 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen meinen, dass man sich das Kinderkriegen aufgrund der aktuellen Krisen wie Klimawandel, Kriegen und Inflation noch einmal überlegen sollte. Ein Drittel der Männer und Frauen zwischen 20 und 29 Jahren empfindet es sogar als unverantwortlich, heute noch Kinder zu bekommen. Vater zu sein, gehört zum Leben dazu, sagen aber auch 76 Prozent der Männer, zeigt eine Umfrage im Auftrag des Kinderwunschzentrums an der Wien zum Vatertag.

Ukraine und Russland melden Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben am Samstag nächtliche Drohnenangriffe der jeweils anderen Kriegspartei gemeldet. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden neun von 13 russischen Drohnen sowie eine Rakete abgefangen. Die Regionalregierung der im Osten gelegenen Oblast Dnipropetrowsk teilte mit, bei dem dortigen Angriff seien Geschäfts- und Wohngebäude sowie eine Stromleitung beschädigt worden. Das russische Verteidigungsministerium berichtete von 25 ukrainischen Drohnen.

