EU-Kommission plant Strafzölle gegen Chinas E-Autos

EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission plant Strafzölle gegen chinesische Elektroautos, die nach Europa importiert werden. Das hat die Brüsseler Behörde am Mittwoch angekündigt. Man wolle nun mit den chinesischen Behörden die Resultate der Anti-Dumping-Untersuchung besprechen. Wird hier keine Lösung gefunden, würden die Strafzölle mit 4. Juli vorläufig eingeführt. Peking kritisierte die Ankündigung erwartungsgemäß. Die Industriellen Vereinigung (IV) warnt vor einer "protektionistischen Spirale".

Frau bat vor Bluttat in Wien Kollegen um Hilfe

Wien - Nach dem brutalen Tötungsdelikt mit einer Axt Dienstagabend in Wien-Floridsdorf sind einen Tag später weitere Details von der Polizei bekannt gegeben worden. So hatte die 22 Jahre alte Frau kurz vor ihrem Tod zwei ihrer Arbeitskollegen mittels Textnachrichten um Hilfe gebeten, weil sie sich vor ihrem Mitbewohner fürchtete. Die beiden Männer alarmierten die Polizei. In einem Videotelefonat mit einem der Kollegen war die Attacke sogar zu sehen, so die Exekutive.

Zweijähriger fällt aus Fenster einer Wiener Wohnung

Wien - Ein Zweijähriger hat sich Dienstag früh in Wien-Favoriten bei einem Sturz aus dem Fenster im zweiten Stock Verletzungen zugezogen. Das Kind fiel in ein Gebüsch neben dem Gehsteig. Ein Passant entdeckte den Buben weinend auf dem Gehsteig liegend. Die Mutter (32) war gar nicht zu Hause. Ein Angehöriger passte auf den Buben und ein weiteres Kind auf. Die 32-Jährige wurde angezeigt und die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall informiert, sagte die Polizei am Mittwoch.

Vermisste Valeriia wurde Opfer eines Verbrechens

Döbeln - Die tot aufgefundene Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist Opfer eines Verbrechens geworden. Wie die Polizei am Mittwoch sagte, werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Am Dienstag war nach tagelanger Suche in einem Waldstück die Leiche der Neunjährigen gefunden worden.

28 Jahre Haft für Mord an de Vries in den Niederlanden

Amsterdam - Das Amsterdamer Strafgericht hat drei Männer wegen Mordes am niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries schuldig gesprochen und zu hohen Haftstrafen von bis zu 28 Jahren verurteilt. Knapp drei Jahre nach dem Mord in Amsterdam verurteilten die Richter am Mittwoch auch vier weitere Angeklagte zu Haftstrafen von bis zu 14 Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord an dem prominenten Reporter. Zwei Angeklagte wurden freigesprochen.

Regierung stockt Mittel für Feuerwehren auf

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat unter dem Eindruck der jüngsten Unwetter eine Gesetzesänderung des Katastrophenfondsgesetzes auf den Weg gebracht. Für die Feuerwehren sollen damit künftig mehr garantierte Mittel fließen: Die Bedarfszuweisung wird von derzeit jährlich 90 auf 140 Mio. Euro erhöht. Inklusive von schon 2022 beschlossenen zusätzlichen 20 Mio. Euro an Bundesmitteln stehen den Feuerwehren damit künftig 160 Mio. Euro mehr pro Jahr zur Verfügung.

31 Monate Haft für Einbrüche bei zwei Ex-ORF-Chefs

Wien - Eine 35-jährige Italienerin ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Einbrüche in mehrere Villen und Einfamilienhäuser am Stadtrand bzw. in Nobelvierteln zur Verantwortung gezogen worden. Zu den Opfern zählten Ex-ORF-Generaldirektorin Monika Lindner und ihr Nachfolger Alexander Wrabetz, der bis 2021 an der Spitze des ORF stand. Die vierfach vorbestrafte Angeklagte, die einer hochprofessionellen, auf Einbrüche spezialisierten Bande angehörte, kassierte 31 Monate Haft.

2023 hat Österreich 52,3 Mrd. Euro für Gesundheit ausgegeben

Wien - Österreich hat 2023 laut Statistik Austria 52,28 Mrd. Euro für Gesundheit ausgegeben, das sind 4,8 Prozent bzw. 2,38 Mrd. Euro mehr als 2022. Der Anteil der öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung ist zwar von 11,2 auf 10,9 Prozent gesunken, weil das nominelle BIP 2023 noch stärker gestiegen ist als die Gesundheitsausgaben. Er liege damit aber "nach wie vor über dem Vor-Pandemie-Niveau", so Generaldirektor Tobias Thomas per Aussendung.

