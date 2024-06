Trauerfeierlichkeiten für Ex-Kanzlerin Bierlein begonnen

Wien - Die vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird am Freitag in Wien offiziell verabschiedet. Im Rahmen eines Trauergottesdiensts im Stephansdom würdigte Kardinal Christoph Schönborn, dass Bierlein all ihre Tätigkeiten als Dienst verstanden habe: "Nur so kann man dem Recht gerecht werden." Sie habe vorgelebt, dass klare Positionen, aufrechte Haltung und deutliche Sprache mit Wertschätzung anderer Sichtweisen vereinbar seien.

Drei Prozent mehr Verurteilungen 2023 in Österreich

Wien - Im Jahr 2023 hat es in Österreich 27.268 gerichtliche Verurteilungen und damit um 3,1 Prozent mehr als im Jahr 2022 gegeben. Wie Statistik Austria am Freitag berichtete, lagen diesen Verurteilungen 44.376 Delikte zugrunde. Die größten Deliktgruppen waren erneut strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen (31,2 Prozente) sowie strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (18,5 Prozent). Die Zahl der verurteilten Morde ist gegenüber dem Vorjahr um 21,6 Prozent gestiegen.

Kritik an kurzer Begutachtung bei Handy-Sicherstellung

Wien - Kritik an der Vorgehensweise der Regierungsparteien bei der Neuregelung der Handy-Sicherstellung sowie anderer Bestimmungen der Strafprozessordnung übt der Vorsitzende der Richtervereinigung, Gernot Kanduth, gegenüber der APA. "Es ist sehr befremdlich, dass man bei so einem wichtigen Gesetz keine ausreichende Frist zur Begutachtung einräumt." Diese Kritik teilt auch ÖRAK-Präsident Armenak Utudjian. Die Bestimmungen sollen noch vor dem Sommer im Nationalrat beschlossen werden.

G7-Gipfel erstmals mit dem Papst

Vatikanstadt - Der G7-Gipfel in Italien wird am Freitag um ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus anderen Ländern erweitert. Auf Einladung von Gastgeberin Giorgia Meloni nimmt erstmals in fast 50 Jahren ein Papst an einem Treffen der sieben großen Industrienationen (G7) teil. Papst Franziskus, das Oberhaupt von mehr als 1,3 Milliarden Katholiken, ist bei einer Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz dabei. Der Gipfel in einem Luxushotel an der Adria dauert noch bis Samstag.

Regierung will Cooling-Off für Verfassungsrichter einführen

Wien - Die Bundesregierung will eine "Cooling-Off-Phase" für Politiker einführen, die Verfassungsrichter werden möchten. Das berichtete der "Kurier" online, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler bestätigte das Vorhaben gegenüber dem Ö1-Morgenjournal am Freitag. Politiker sollen drei Jahre warten müssen, bis sie zum VfGH wechseln können. Eine derartige Wartefrist gibt es bislang nur für den Präsidenten und seinen Vize. Die Gesetzesänderung benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Mordermittlungen nach Auseinandersetzung in Niederösterreich

Vösendorf - Mordermittlungen in Niederösterreich: Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist ein 66-Jähriger gestorben. Der Mann war Ende Mai von einem Trio attackiert worden und erlag am Donnerstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Freitag. Die drei Verdächtigen im Alter von 25 bis 46 Jahren sind flüchtig, nach ihnen wird gefahndet. Schwer verletzt wurde bei der Attacke auch der 29-jährige Sohn des nunmehr Verstorbenen.

Gratis-HPV-Impfung gegen Krebs bis 30. Geburtstag ab 1. Juli

Wien - Die Impfung gegen HPV und mehrere Krebsarten wird ab 1. Juli vorübergehend bis zum 30. Geburtstag kostenlos angeboten. Damit sollen zusätzlich zu den Unter-21-Jährigen auch alle Unter-30-Jährigen die Schutzimpfung nachholen können. Die Möglichkeit gilt bis Ende 2025, hatte das Gesundheitsministerium in der Vorwoche bekanntgegeben. Nun riefen Stadt Wien, Bundesjugendvertretung (BJV), Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) gemeinsam zur Impfung auf.

Jüngere Blutspender könnten Engpässe im Sommer verhindern

Wien - In Österreich werden rund 1.000 Blutkonserven pro Tag benötigt - das ist alle 90 Sekunden eine Konserve. Nur 3,4 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter kommen zur Blutspende, teilten Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) und Wiener Ärztekammer am Weltblutspendetag am Freitag mit. Vor allem in der jüngeren Bevölkerung gebe es noch Luft nach oben. Zu Ferienbeginn benötigen wir 15.000 Konserven auf Lager, damit wir gut durch den Sommer kommen, wurde zum Spenden aufgerufen.

