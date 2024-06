Wiener nach verbotenem Sex mit 15-Jähriger in USA in Haft

Orlando/Wien - Ein junger Wiener ist im US-Bundesstaat Florida in Haft genommen worden. Der 24-Jährige reiste in die USA, um dort seine 15-jährige Internetbekanntschaft zu treffen. Es soll dabei auch zu Sex gekommen sein, was in Florida einen Verstoß gegen das Schutzalter von 16 Jahren bedeuten würde. Das Außenministerium bestätigte am Sonntag gegenüber der APA einen dementsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Die Festnahme erfolgte Anfang Mai in Cocoa-Beach.

Israels Militär kündigt "taktische Pausen" im Süden Gazas an

Gaza/Jerusalem - Das israelische Militär hat eine täglich mehrstündige "taktische Pause" seiner Aktivitäten im südlichen Teil des Gazastreifens verkündet. Die Unterbrechung gelte bis auf weiteres jeweils für die Zeit von 8 bis 19 Uhr (7 bis 18 Uhr MESZ) entlang der Straße, die vom Grenzübergang Kerem Shalom bis zur Salah-al-Din-Straße und dann weiter in den Norden führe, teilten die Streitkräfte am Sonntag mit. Die Entscheidung solle mehr Hilfslieferungen ermöglichen.

Massen-Demos in Israel für Ende des Gaza-Kriegs

Tel Aviv - Bei Massenkundgebungen in Israel haben erneut zehntausende Menschen für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. In Tel Aviv und anderswo verlangten die Demonstranten von Netanyahu, einem Ende der Kämpfe mit der Hamas als Teil eines Abkommens zuzustimmen, das die verschleppten Geiseln wieder zu ihren Familien bringt, wie die Online-Ausgabe der Zeitung "Haaretz" am Samstagabend berichtete.

Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz endet

Bürgenstock - Der Friedensgipfel für die Ukraine in der Schweiz mit mehr als 90 Staaten geht am Sonntag zu Ende. Geplant ist eine Abschlusserklärung, in der es um Themen wie den Schutz des russisch besetzten AKW Saporischschja, den Verzicht auf den Einsatz von Atomwaffen, Getreideexporte und Gefangenenaustausch gehen könnte. Das Treffen, an dem u.a. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teilnimmt, soll einen Friedensprozess einleiten, in den langfristig auch Russland eingebunden werden soll.

82 Prozent für Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz

Wien - Laut einer Umfrage des Market-Instituts (1.000 Online-Interviews) im Auftrag des WWF sprechen sich 82 Prozent der Bevölkerung für eine Zustimmung Österreichs zum EU-Renaturierungsgesetz aus. "Das ist ein klarer Auftrag an die Politik. Inhaltlich spricht schon längst alles für eine Zustimmung Österreichs, weil wir damit unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen in Europa sichern", sagte WWF-Programmleiterin Hanna Simons im Vorfeld der Abstimmung im EU-Umweltrat am Montag.

Handy rettete Steirer nach schwerem Unfall

St. Martin am Wöllmißberg - Sein Mobiltelefon könnte für einen 19-Jährigen in der Steiermark zum Lebensretter geworden sein. Nachdem er in Großwöllmiß in den frühen Sonntagmorgenstunden mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war, setzte sein Handy mit einer Notfallmeldung die Rettungskette in Gang. Der schwer verletzte Mann konnte von den Einsatzkräften geborgen, versorgt und in das LKH Graz gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam sei noch unklar, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.

ÖGK unterstützt Hackers Wahlarzt-Vorstoß

Wien - Die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) unterstützt die Ankündigung eines Wahlarztverbots für Wiener Spitalsärzte von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). ÖGK-Obmann und Arbeitnehmervertreter Andreas Huss sah am Sonntag einen "wichtigen Beitrag". Natürlich wäre so eine Änderung nur dann sinnvoll, wenn das für alle Fondsspitäler in ganz Österreich gelten würde, denn sonst würden Ärztinnen und Ärzte in andere Bundesländer abwandern, meinte Huss.

Auswirkungen der Klimakrise auf Menschen werden unterschätzt

Pörtschach - Menschen sind nicht sehr gut auf die von ihnen selbst verursachte Klimakrise zu sprechen - und es ist nicht nur die Hitze allein, die immer mehr zum Problem werden wird. Beim Kongress der Österreichischen Apothekerkammer in Pörtschach in Kärnten widmeten sich am Samstag mehrere Vorträge den Ursachen dafür. Demnach wird die Resilienz des Organismus nicht nur durch Alter oder Vorerkrankungen verringert, ebenso können Medikamente die Widerstandskraft schwächen.

