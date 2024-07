Prozess um Missbrauch einer Achtjährigen auf Donauinsel

Wien - Ein erschreckender Fall von Kindesmissbrauch ist am Freitag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 60-Jähriger wurde bei einer Strafdrohung von bis zu fünf Jahren wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen und Besitzes von Kindesmissbrauchsdarstellungen zu einer insgesamt vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte eine Achtjährige von einer Kinder-Gruppe weggelockt und in einem Gebüsch missbraucht, wobei er den Übergriff mit einer sogenannten Action Cam filmte.

Keir Starmer ist neuer britischer Premierminister

London - Keir Starmer ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Sozialdemokraten am Freitag mit der Regierungsbildung. Der 61-Jährige hatte mit seiner Labour Party bei der Parlamentswahl am Donnerstag einen deutlichen Sieg errungen und die Konservative Partei abgelöst, die 14 Jahre lang in Großbritannien regierte. Der bisherige konservative Premierminister Rishi Sunak kündigte seinen Rücktritt als Parteichef an.

Orb�n bei Putin: "Nuancen" von Friedensvorschlägen

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n im Kreml empfangen. Bei den Gesprächen, die bereits im Vorfeld in der EU für Unruhe gesorgt haben, soll es um den Krieg in der Ukraine gehen. Putin erklärte Orb�n, er sei bereit, mit ihm über die "Nuancen" von Friedensvorschlägen zu diskutieren. Er wolle zudem in Erfahrung bringen, was die Position Orb�ns ist und wie er die Ansichten anderer europäischer Länder einschätze.

Nationalrat startete Abschied mit Fragestunde an den Kanzler

Wien - Der am Donnerstag im Nationalrat abgelehnte Misstrauensantrag der FPÖ gegen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat das Parlament auch tags darauf beschäftigt. Die Freiheitlichen sahen im Nein der ÖVP eine "Sternstunde der Unglaubwürdigkeit" der Volkspartei, die die blaue Abgeordnete Petra Steger als "Totengräber der Bauern" bezeichnete. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der zur "Fragestunde" zu Gast war, ortete in dem Antrag Aktionismus.

Dörfel wird neuer oberösterreichischer Soziallandesrat

Linz - Christian Dörfel (ÖVP) wird neuer Sozial- und Integrationslandesrat in Oberösterreich. Er folgt im Oktober auf seinen Parteikollegen Wolfgang Hattmannsdorfer, der in die Bundeswirtschaftskammer wechselt. Dörfel ist derzeit Klubobmann der Schwarzen im Landtag, in dieser Funktion folgt ihm die Landtagsabgeordnete Margit Angerlehner nach. Die Rochade erfolgt im Landtag am 24. Oktober, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Freitag mitteilte.

11.904 Bewerber traten bei Medizin-Aufnahmetest an

Wien - 11.904 Personen sind am Freitag in Wien, Innsbruck, Graz und Linz zum Aufnahmetest für ein Medizinstudium angetreten. An den jeweiligen Unis werden insgesamt 1.900 Studienplätze vergeben. Erstmals gibt es in einem größeren Umfang sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse - bis zu 85 sind für Bundesländer, Österreichische Gesundheitskasse, Innen- und Verteidigungsministerium reserviert.

Banküberfall in Innsbruck - Zwei Verdächtige festgenommen

Innsbruck - Ein maskierter und offenbar mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Täter hat Freitagvormittag eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen Innsbrucks überfallen. Dort raubte er Bargeld und flüchtete anschließend, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Gegen Mittag wurden dann zwei Verdächtige nahe des Tatorts angehalten bzw. festgenommen. Ein "Tatzusammenhang" werde geprüft, hieß es. Verletzt wurde niemand, der genaue Hergang des Überfalls blieb vorerst unklar.

Mann verkaufte in Wien zwölfjährigem Bub Crystal Meth

Wien - Ein 29-jähriger Mann hat einem erst Zwölfjährigen in der Fruethstraße in Wien-Landstraße am Donnerstag Crystal Meth verkauft, das der Bub auch konsumierte. Ursprünglich war die Polizei eigentlich alarmiert worden, da der Zwölfjährige mit einem Messer hantiert hatte. Bei der Kontrolle fanden die Beamten dann mehrere Suchtmittel und Messer bei dem 29-Jährigen und nahmen ihn fest, wie die Polizei am Freitag sagte.

