Evakuierte nach Regenfällen in der Obersteiermark zurück

Traboch/Mautern/Thörl - In der Obersteiermark hat es in der Nacht auf Mittwoch wegen starker Regenfälle in den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl Zivilschutzalarme gegeben. In Traboch (Bezirk Leoben) kam es zu einem Überlaufen des Dammes des Trabochersees. Rund 40 Personen wurden evakuiert und über Nacht in der Volksschule betreut. Bis auf eine Person konnten sie bereits wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Van der Bellen eröffnete 78. Bregenzer Festspiele mit Appell

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch bei der Eröffnung der 78. Bregenzer Festspiele vor Spaltung gewarnt und einen Appell an die Gäste im Festspielhaus gerichtet: "Spielen Sie also bitte nicht mit." Kulturminister Werner Kogler (Grüne) forderte den Verzicht auf Gewalt in der Sprache, während Festspielpräsident Hans-Peter Metzler an die Kraft der Musik erinnerte. Metzler würdigte die scheidende Intendantin Elisabeth Sobotka eingehend.

Inflation sinkt auf niedrigsten Stand seit Juli 2021

Wien - Die Inflation in Österreich ist weiter rückläufig. Im Juni sank sie auf 3,0 Prozent, nach revidiert 3,3 Prozent im Mai - der niedrigste Wert seit Juli 2021, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Größter Treiber der Inflation sind derzeit die Preise in Restaurants und Hotels, die gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent stiegen. Einen Rückgang gab es bei Energie mit Ausnahme von Strom und Öl. Entspannung gab es auch bei den Lebensmitteln.

Nehammer für Bürokratieabbau und Steuersenkungen

Wien - Angesichts der schwächelnden Wirtschaft hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch zu einem Wirtschaftsgipfel ins Bundeskanzleramt geladen. Nach Beratungen mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Georg Knill sprach Nehammer von einem "Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft und Industrie". Der "Wachstumsplan" beinhalte unter anderem Bürokratieabbau, Steuersenkungen sowie Senkungen der Lohnnebenkosten.

Toter Bub in Tirol: Angeklagter Vater beteuert Unschuld

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen den 39-jährigen Vater wegen des Verdachts des Mordes unter großem Medieninteresse begonnen. Der Angeklagte bekannte sich zu Beginn nicht schuldig. Während die Staatsanwaltschaft gegenteilige Beweise ins Treffen führte, konnte die Verteidigung nur "Hinweise" erkennen.

Gericht: EU-Kommission gab zu wenig Infos zu Covid-Impfstoff

Luxemburg - Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hat nach einem Urteil des EU-Gerichts mit der Geheimhaltung von Informationen zu milliardenschweren Corona-Impfstoffverträgen gegen EU-Recht verstoßen. Besonders in Hinblick auf mögliche Interessenkonflikte und Entschädigungsregeln für Impfstoff-Hersteller habe die EU-Behörde nicht ausreichend Zugang zu Dokumenten gewährt, entschieden die Richter in Luxemburg. Das Urteil kann vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden.

Ex-Buchhalter entschuldigt sich im Wirecard-Prozess

München - Am 138. Verhandlungstag hat der dritte Angeklagte im Wirecardprozess sein Schweigen gebrochen. Der Chef der Buchhaltung, E., räumte zu Beginn seines auf zwei Tage angesetzten Statements ein, Fehler gemacht zu haben, die er bereue und für die er sich entschuldigen wolle. Allerdings betonte er auch, sich nicht persönlich bereichert und stets das Beste für das Unternehmen gewollt zu haben.

Wiener Bürgermeister stockt stadteigenes Einsatzteam auf

Wien - Wegen der gewaltsamen Auseinandersetzungen von unterschiedlichen Gruppen in der Bundeshauptstadt will Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) das sogenannte Einsatzteam Wien aufstocken. Die schnelle Eingreiftruppe der Stadt hat keine polizeilichen Befugnisse, kann aber etwa bei Kontrollen unterstützen. Er fordere erneut "mehr Polizisten für Wien", sagte Ludwig der Tageszeitung "Die Presse" (Mittwochausgabe). Bundes-ÖVP und Wiener Opposition kritisierten dagegen die Stadtpolitik.

red