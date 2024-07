Bericht: Vamed will Missstände im Konzern aufarbeiten

Wien - Im Zuge der Aufspaltung der Vamed will die Führungsetage offenbar auch Missstände in dem Konzern aufdecken. Um das zu erleichtern, wurde laut einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" vom Wochenende rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Wiener Zentrale per Brief versprochen, dass es keine arbeits- oder zivilrechtlichen Konsequenzen gibt, wenn sie an Missständen beteiligt waren und darüber Informationen liefern.

Deutschland würdigt Widerstand gegen Hitler

Berlin - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz (SPD) haben zum 80. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler zum Einstehen für die Demokratie aufgerufen. "Der Umsturzversuch am 20. Juli 1944 ist gescheitert. Die verbindenden Ziele des Widerstands sind es nicht", sagte Scholz bei einer Feierstunde in Berlin. Die Demokratie lebe davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger engagierten und auch Menschenfeindlichkeit und Extremismus entgegenträten.

Straßensperren nach Murenabgängen in Tirol aufgehoben

Sellrain/Fügen/Wattenberg - Die teils heftigen Regenfälle Freitagabend in Tirol haben zu zahlreichen Murenabgängen vor allem in den Bezirken Innsbruck-Land und Schwaz geführt. Einige Straßen mussten gesperrt werden, es gab keine Verletzten. Bis Samstagabend waren sämtliche Landesstraßen wieder befahrbar. Die Gemeinde Sellrain nahe Innsbruck war etwa während der Nacht nur über das Ötztal erreichbar.

Nach IT-Panne auch weitgehend Entwarnung in Österreich

Wien - Nach den gestrigen weltweiten technischen Problemen gibt es heute weitgehend Entwarnung. Der weltweite Flugverkehr läuft wieder, auch in Österreich gibt es kaum Störungen mehr an den Flughäfen. Ebenso lief der Betrieb in betroffenen Spitälern bereits am Freitag wieder nahezu ohne Probleme. Grund für die Ausfälle war ein fehlerhaftes Update für Windows-Nutzer, das von der US-Cybersicherheitsfirma Crowdstrike ausgespielt wurde.

Hitze in Südeuropa plagt Touristen und Einheimische

Madrid/Rom/Athen - Heiße Luftmassen aus Afrika bescheren Südeuropa gerade teils unerträgliche Hitze. Temperaturen von mehr als 40 Grad in spanischen Großstädten wie Sevilla und C�rdoba. Und auch Italien wird seit Tagen von einer Hitzewelle heimgesucht. In den großen Städten wie Rom und Florenz wurden bis zu 38 Grad im Schatten gemessen. Auf der Mittelmeerinsel Sizilien wurde mancherorts sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Die Tourismusbranche beobachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen.

EuroGames Vienna 2024 gehen in die Zielgerade

Wien - Die EuroGames Vienna 2024, das größte Sportfest der LGBTIQ+-Community in Europa, befinden sich in der Zielgeraden. Am Samstag gingen noch Bewerbe im Schwimmen, im Rudern und im Tennis über die Bühne, im Prater fanden Laufbewerbe über fünf und zehn Kilometer statt. In der Steffl Arena matchten sich Teams aus Spanien, Italien, den Niederlanden und Österreich um den Titel im Roller Derby, das erstmals am Programm der EuroGames stand.

30 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Vertretern der dortigen Gesundheitsbehörde mindestens 30 Palästinenser getötet worden. Unter den Todesopfern seien auch ein Journalist, seine Frau und zwei Kinder, die bei einem Angriff auf ihr Haus im nördlichen Gazastreifen ums Leben gekommen seien, teilte ein Arzt mit. Die israelischen Streitkräfte bombardierten den Angaben zufolge am Samstag mehrere Gebiete.

FPÖ und NEOS wollen vollständigen Pilnacek-Bericht

Wien - FPÖ und NEOS haben am Samstag Justizministerin Alma Zadić aufgefordert, rasch den vollständigen Bericht jener Untersuchungskommission zu veröffentlichen, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst hat. Kommissionsleiter Martin Kreutner hat zwar am Montag dessen Ergebnisse präsentiert, der 230 Seiten lange Originalbericht ist jedoch noch nicht öffentlich. Im Justizministerium wird noch geprüft.

