Mutmaßliches IS-Netzwerk von der DSN zerschlagen

Wien - Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat ein mutmaßliches Netzwerk der radikalislamistischen Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zerschlagen. Wie das Innenministerium am Wochenende bekannt gab, wurden nach umfangreichen Ermittlungen neun Verdächtige - acht Männer und eine Frau - ausgeforscht, denen Terrorismusfinanzierung vorgeworfen wird. Am vergangenen Donnerstag fanden in dieser Sache in fünf Bundesländern koordinierte Hausdurchsuchungen statt.

Ab Montag wieder Normalbetrieb bei Bahn in Frankreich

Paris - Nach der Serie von Brandanschlägen auf das französische Gleisnetz hat Frankreichs Verkehrsminister Patrice Vergriete am Samstag erklärt, dass er davon ausgehe, dass die Schnellzüge zu Beginn der neuen Woche wieder in den Regelbetrieb gehen. "Mit der völligen Normalisierung wird für Montag gerechnet", sagte Vergriete am Samstag vor der Presse. Seit Samstag fährt der Hochgeschwindigkeitszug TGV auf den Verbindungen von Paris nach Osten bereits wieder nach Fahrplan.

Lawrow: Russlands Kriegsziele werden erreicht

Moskau - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi in Laos betont, dass Moskau auf seinen Kriegszielen in der Ukraine besteht. Anders als vom Westen gefordert, werde Russland nicht kapitulieren, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz in Vientiane zum Abschluss des Außenministertreffens der ASEAN-Staaten. Alle Ziele des Krieges, darunter eine Verhinderung von NATO-Stützpunkten in der Ukraine, würden erreicht, sagte er.

Millionenschaden nach Explosion in Reihenhaus in Bayern

Memmingen - Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus im bayerischen Memmingen mit einem Toten suchen Experten nach der Ursache des Unglücks. Spekuliert wird über einen Gasaustritt. Einsatzkräfte hatten einen 17-Jährigen tot aus einem stark beschädigten Nachbarhaus geborgen. Wie durch ein Wunder gab es bei dem Unglück am späten Freitagnachmittag keine weiteren Opfer. Der Schadenssumme dürfte in die Millionen gehen.

Dutzende Tote bei israelischem Luftangriff in Gaza

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 30 Palästinenser seien getötet und weitere 100 verletzt worden, als das Gebäude in Deir al-Balah getroffen worden sei, teilte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mit. In dem Bau soll ein improvisiertes Feldspital untergebracht gewesen sein. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Tausende Menschen nach Waldbrand in Kalifornien evakuiert

Sacramento (Kalifornien) - Mehr als 4.000 Menschen sind im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien angesichts eines schnell voranschreitenden Waldbrandes evakuiert worden. Das Feuer breite sich mit einer Geschwindigkeit von rund 1.600 bis 2.020 Hektar pro Stunde aus, hieß es von den Einsatzkräften am Freitagabend (Ortszeit). Das sogenannte Park-Feuer, das durch eine Hitzewelle angefacht wurde, ist der bisher heftigste Waldbrand in Kalifornien in diesem Sommer. Es hat fast 97.000 Hektar verwüstet.

Weitere Tote nach Taifun "Gaemi" in Taiwan

Taipeh/Manila/Peking - Die Zahl der Todesopfer von Taifun "Gaemi" ist in Taiwan auf mindestens neun gestiegen. Knapp 900 weitere Personen wurden durch die massiven Regenstürme verletzt, wie die taiwanischen Behörden mitteilten. Über 800.000 Haushalte müssen zudem zeitweise ohne Strom auskommen. In einigen Teilen der Insel sind auch am heutigen Samstag öffentliche Einrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Polizei- und Rettungsauto kollidierten in Lienz miteinander

Lienz - Auf der Fahrt zu einem Einsatzort sind am Freitag in Lienz ein Polizeiauto und ein Rettungswagen kollidiert. Die zwei Beamten im Polizeifahrzeug, der 59-jährige Lenker und sein 41-jähriger Begleiter, wurden verletzt, die Insassen des Rettungsautos blieben ohne Blessuren. Der 22-jährige Lenker des Rettungswagens hatte die Vorrangregel missachtet, informierte die Exekutive. Beiden Chauffeuren wurde absolute Nüchternheit bescheinigt.

