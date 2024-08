Großer Gefangenenaustausch - Moskau lässt Kremlkritiker frei

Moskau - Russland, Belarus sowie fünf NATO-Staaten - darunter die USA und Deutschland - haben am Donnerstag den größten Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges vollzogen. Der Großteil der von Russland und Belarus freigelassenen deutschen und russischen Staatsbürger traf um Mitternacht wohlbehalten in Deutschland ein. Drei US-Bürger flogen von Ankara direkt in ihre Heimat. Insgesamt betraf der Austausch 26 Personen aus sieben Staaten.

Frist für Kandidaten für Nationalratswahl endet am Freitag

Wien - Am Freitagabend wird feststehen, wie viele Parteien bei der Nationalratswahl am 29. September antreten. Denn bis 17.00 Uhr müssen die Wahlvorschläge bei den Landeswahlbehörden eingereicht werden. Bereits fix in allen neun Bundesländern am Stimmzettel stehen die fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS sowie KPÖ und BIER. Einige weitere kleine Listen sammeln noch bis zur letzten Minute.

Israel und USA stellen sich auf Großangriff des Iran ein

Washington/Tel Aviv - Israel und die USA stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ein. US-Präsident Joe Biden sicherte Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Telefon den Beistand der USA "gegen alle Bedrohungen aus dem Iran" zu, einschließlich seiner terroristischen Stellvertretergruppen - der Hamas in Gaza, der Hisbollah im Libanon und der Huthi im Jemen, teilte das Weiße Haus mit.

Zadić kündigt Änderungen bei Handy-Sicherstellung an

Wien - Justizministerin Alma Zadić (Grüne) will Änderungen im Begutachtungsentwurf zur Handy-Sicherstellung. Als ein Beispiel nennt sie Fälle, bei denen Gefahr im Verzug herrscht - also wenn etwa durch die vorgesehenen Auswertungsregeln für Daten Beweismittel verloren gehen könnten. "Das Ziel des Staates, dass Verbrechen schnell und effizient aufgeklärt werden können, darf nicht außer Acht gelassen werden", so Zadić zur APA.

USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an

Washington - Die USA haben den Oppositionskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia als Sieger der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela anerkannt und den Druck auf Staatschef Nicol�s Maduro erhöht. "Angesichts der überwältigenden Beweise ist es für die Vereinigten Staaten und vor allem für das venezolanische Volk klar, dass Edmundo Gonz�lez Urrutia bei der Präsidentenwahl am 28. Juli in Venezuela die meisten Stimmen erhalten hat", teilte US-Außenminister Antony Blinken mit.

US-Demokraten starten Votum zu Harris als Kandidatin

Washington - Im US-Wahlkampf will Kamala Harris die entscheidende Hürde für ihre offizielle Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei nehmen. Seit heute stimmen die knapp 4.700 Delegierten der Partei virtuell im parteiinternen Verfahren ab - beendet werden soll es in der Nacht von Montag auf Dienstag MESZ. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend vom Start des Prozesses.

